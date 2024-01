Lionel Messi e Inter Miami prontos para enfrentar Dallas nesta segunda-feira na pré-temporada

Lionel Messi Inter Miami estão se preparando para uma partida de pré-temporada contra o FC Dallas na segunda-feira, após empate recente em El Salvador.

Após o resultado de 0 a 0 fora de casa, a equipe viajou diretamente para Dallas para seu segundo jogo de pré-temporada antes da temporada de 2024 da MLS.

Copa do Mundo de Messi: A Ascensão de uma Lenda, trailer divulgado pela Apple TVApple TV

A partida será realizada no antigo Cotton Bowl às 18:00 ETcom o estádio despertando lembranças para os torcedores argentinos como o local onde Diego Maradona disputou sua última partida na Copa do Mundo em 1994, antes de retornar um teste antidoping positivo.

O jogo, que será transmitido ao vivo pelo site da MLS, deverá acontecer em temperaturas congelantes, provavelmente abaixo de zero graus Celsius.

Inter Miami turnê se estenderá até a Arábia Saudita, onde enfrentarão Al Nassr, time de Cristiano Ronaldo em 1º de fevereiro. As próximas semanas também incluem jogos contra Al-Hilal em 29 de janeiro.

A convocatória de Martino para enfrentar o FC Dallas

O elenco convocado pelo técnico Geraldo Martino para a partida de Dallas inclui jogadores importantes como Messi, Luis Suárez, Sergio Busquets e Jordi Alba.

O Cotton Bowl, com capacidade para 92 mil torcedores, sediar uma partida do FC Dallas pela primeira vez em 15 anosapós a mudança da franquia para o Toyota Stadium.

Após o jogo do FC Dallas, Inter Miami voltará para casa para uma semana de treinamento antes da viagem à Arábia Saudita.