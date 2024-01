Lionel Messi e Luis Surez trazem sua magia no primeiro treino com o Inter Miami

EUm momento muito aguardado pelo Inter Miami, os craques Lionel Messi e Luis Surez fizeram sua estreia no primeiro treino do time.

Surez, particularmente aguardado como uma das contratações mais significativas para a temporada 2024 da MLS, adicionou uma camada extra de entusiasmo à equipe.

Após uma série de negociações entre o Inter e o ex-clube de Surez, o Grêmio, o atacante finalmente uniu forças com seus amigos de longa data do FC Barcelona – Lionel Messi, Jordi Alba e Sergio Busquets.

Messi, Suarez, Alba e Busquets primeiro treino com o Inter Miami

O culminar das negociações trouxe Surez ao Inter Miami, reunindo-o com seus amigos mais próximos e ex-companheiros de equipe. A química entre Messi, Surez, Alba e Busquets foi palpável durante o primeiro treino, conforme capturado em seu último vídeo no Instagram.

A filmagem mostrou Surez entrando em campo pela primeira vez, combinando perfeitamente suas habilidades com a magia trazida por Messi e a familiaridade de Alba e Busquets. Os espectadores durante o treino ficaram maravilhados com o talento coletivo destes quatro jogadores excepcionais.

A sinergia entre Messi e Surez, conhecidos pela parceria de sucesso no FC Barcelona, ​​sugeria uma colaboração promissora para o Inter Miami.

A camaradagem do trio, juntamente com a experiência adicional de Busquets e Alba, prepara o terreno para uma temporada emocionante e dinâmica pela frente, com os fãs aguardando ansiosamente a magia que esta formação poderosa está preparada para trazer para a MLS.