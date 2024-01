Lionel Richie estreia documento ‘We Are The World’, duetos ‘All Night Long’ com Jon Batiste

Lionel Richie ainda está vibrando com a magia de “The Greatest Night In Pop” exatamente 39 anos depois… o lendário cantor provou que ainda pode derrubar a casa com os jovens talentos de hoje!!!

O TMZ também obteve imagens de LR realizando um dueto com Jon Batista de sua faixa no topo das paradas, “All Night Long”, dentro de Delilah em West Hollywood.

Mais tarde, Jon e Andra uniram forças para lançar sua versão de “We Are the World”… ganhando a aprovação de LR!!! Bom trabalho pessoal.

A Netflix estreou antecipadamente “The Greatest Night In Pop” no The Egyptian Theatre em Hollywood… um documento que narra a história do megassucesso de 1985 “We Are the World”… o megassucesso de caridade africano que se tornou o sucesso de vendas mais rápido solteiro na época.