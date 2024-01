Lions HC Dan Campbell está preocupado com a quarta descida errada na derrota para o 49ers

Leões de Detroit treinador principal Daniel Campbell foi perguntado durante sua coletiva de imprensa pós-jogo depois de perder para o São Francisco 49ers no domingo, no Levi’s Stadium, se ele se arrependesse de ter tentado uma quarta descida no final do jogo.

Campbell, 47, não se arrependeu de nada, mas está focado na quarta descida errada. A questão não era sua natureza agressiva. Foi exatamente o oposto.

“Eu me senti muito bem por termos convertido, ganhado impulso e não deixá-los jogar bola longa”, disse Campbell. “Eles estavam sangrando o tempo todo. Isso é o que eles fazem. E eu queria recuperar a vantagem. É uma retrospectiva fácil, e eu entendo. Eu entendo isso. Mas não me arrependo dessas decisões.

“E isso é difícil. Você sabe, é difícil. Porque não superamos, não foi possível dar certo. Mas eu não. Eu não. E eu entendo o escrutínio que vou receber, e isso faz parte do show, cara. Mas nós simplesmente… simplesmente não deu certo.

Dan Campbell joga pelo seguro antes do intervalo

A quarta descida que Campbell deveria ter feito foi pouco antes do intervalo, quando os Leões venciam por 21-7. Em vez disso, ele se contentou com o field goal.

San Francisco acabou completando uma recuperação de 17 pontos no segundo tempo, quando a agressividade de Campbell não valeu mais a pena e os Leões perderam a chance de chegar ao Super Bowl pela primeira vez na história da franquia.

Os Niners vão se vingar Patrick Mahomes e a Chefes de Kansas City depois de perder para eles há cinco anos.