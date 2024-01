Lisa Bonet pede o divórcio de Jason Momoa após separação há 2 anos

Lisa Bonet está pronta para finalmente terminar seu relacionamento com Jason Momoa oficialmente – porque ela acabou de pedir o divórcio.

De acordo com novos documentos judiciais, obtidos pelo TMZ, Lisa está pedindo a um juiz a dissolução do casamento – isso quase 2 anos depois de eles anunciaram que estavam se separando e seguindo o caminho do divórcio.