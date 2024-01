Lista completa de erros que fazem esta moeda de 50 centavos valer muito dinheiro

Iniciantes no mundo da numismática costumam criar uma ideia própria de que basta encontrar uma moeda simples para conseguir muito dinheiro com ela. De fato, existem algumas peças consideradas raras, que podem ser vendidas por um grande montante no final das contas.

Mas dentro do mundo da numismática, o que pesa mesmo são os detalhes. Dentro da história monetária do país, há registros de vários erros de cunhagem e de produção. Moedas que contam com estas falhas podem ser vendidas por muito mais dinheiro, já que elas são o sonho de consumo de boa parte dos colecionadores.

Neste artigo específico, vamos falar sobre a moeda de 50 centavos do ano de 2000, uma das peças que contam com inúmeros erros de cunhagem, e que seguem em circulação. Assim, é possível que você encontre o exemplar em um troco em uma feira, por exemplo.

Curiosidades

Uma das principais curiosidades sobre a moeda de 50 centavos do ano de 2000, é que muitas pessoas consideram que ela é uma moeda falsa. Mas isso não é necessariamente verdade. De fato, a Casa da Moeda produziu peças como estas, de modo que a grande maioria delas são verdadeiras.

Dados oficiais indicam que pouco mais de 14 milhões de moedas de 50 centavos foram colocadas em circulação no ano de 2000. Na linguagem da numismática, pode-se afirmar que este é um número relativamente baixo, o que explicaria o teor valioso da mesma.

Características da meda

Abaixo, você pode conferir as principais características da moeda de 50 centavos do ano de 2000, tomando como base as informações disponibilizadas pelo Banco Central (BC):

Novo Padrão Monetário 2º Família Diversos Metais;

Plano Monetário: Padrão Real 2º Família (1998-atualmente);

Período: República;

Casa da Moeda: Rio de Janeiro;

Diâmetro: 23mm;

Peso: 9.25gr;

Metal: Cuproníquel;

Borda: Liso com inscrição *ORDEM E PROGRESSO*BRASIL;

Reverso: Moeda;

Desenho do Anverso: Efígie de José Maria da Silva Pacanhos Júnior e dísticos BRASIL e RIO BRANCO;

Desenho do Reverso: Valor, data e alusão à Bandeira Nacional.



Quanto vale a moeda

Mas afinal de contas, quanto vale a moeda de 50 centavos do ano de 2000 neste ano de 2024? De acordo com as projeções de valores, estes são os patamares cobrados atualmente:

MBC SOBERBA FLOR DE CUNHO x R$ 20 R$ 70

Caso você tenha a moeda de 50 centavos de 2000 certificada, saiba que ela poderá ser vendida a nada menos do que R$ 400, também tomando como base as projeções de especialistas na área.

As variantes

Mas o fato é que esta moeda pode valer muito dinheiro caso ela conte com alguma variante. Como dito, peças com que contam com erros são consideradas mais valiosas pelos colecionadores.

Abaixo, você pode conferir a lista de erros que podem ser encontrados na meda de 50 centavos de 2000, considerando as informações indicadas por especialistas na área.

Moeda de 50 centavos de 2000 com estrelas duplicadas – R$ 20;

Moeda de 50 centavos de 2000 com a palavra CENTAVOS duplicada – R$ 30;

Moeda de 50 centavos de 2000 com a palavra RIO BRANCO duplicada – R$ 20

Moeda de 50 centavos de 2000 com ausência de qualquer letra na palavra RIO BRANCO – R$ 15

Moeda de 50 centavos de 2000 sem a letra I na palavra RIO BRANCO – R$ 40;

Moeda de 50 centavos de 2000 com a palavra BRASIL duplicada – R$ 30.

Como vender uma moeda

Encontrou esta ou qualquer outra moeda valiosa? O próximo passo é procurar saber qual é o valor exato daquela peça. Para tanto, o cidadão pode procurar uma loja especializada, que poderá ser virtual ou física. Uma outra opção é procurar uma casa de leilão numismático. Por todos estes caminhos, será possível confirmar o valor do níquel.

Uma das opções é a casa Brasil Moeda Leilões, que funciona de maneira virtual. Logo depois de encontrar a moeda, o cidadão vai poder cadastrar o item encontrado e enviar para uma avaliação. Na sequência, a Casa envia o valor. O cidadão poderá definir se vai colocar à venda ou não.

O cidadão também poderá verificar a lista completa com sites de outro compradores de moedas raras. Nesta lista, será possível inclusive conferir se há alguma loja física de comprador nas proximidades da sua residência.