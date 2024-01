Lista das melhores cervejas do Brasil em 2023. Você conhece todas?

O mercado cervejeiro brasileiro tem se destacado tanto no país quanto no exterior. Com uma ampla variedade de estilos e sabores, várias cervejas nacionais têm conquistado prêmios em competições importantes ao redor do mundo. Neste artigo, apresentaremos as 10 melhores cervejas brasileiras de 2023, destacando suas características e premiações.

1. Colombina Cold Brew Lager

A Colombina Cold Brew Lager, produzida pela Cervejaria Colombina, de Aparecida de Goiânia, em Goiás, foi eleita a melhor cerveja do Brasil pela Associação Brasileira de Cerveja Artesanal (Abracerva). Derrotando 1.124 rótulos, essa cerveja se destaca por sua leveza e pela marcante presença do aroma do café. A Colombina Cold Brew Lager representa o regionalismo do Centro-Oeste e reflete a busca da família fundadora da cervejaria por produtos de qualidade.

2. Colorado Aipi Lager

A Colorado Aipi Lager, produzida em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, recebeu quatro medalhas na 12ª edição do Brussels Beer Challenge, na Bélgica. Essa cerveja se destacou entre as 128 opções brasileiras, apresentando como um de seus ingredientes a acerola, o que a torna uma cerveja leve e refrescante.

3. Ashby Britsh Strong Ale

A Ashby Britsh Strong Ale, fabricada em Amparo, no interior de São Paulo, foi eleita a melhor cerveja do mundo na categoria Bitter pelo World Beer Awards, em Londres, Inglaterra. Com quatro tipos de malte e lúpulos aromáticos, essa cerveja apresenta sabores de amêndoa e frutas amarelas, resultando em uma bebida complexa e saborosa.

4. Tannat Grape Ale

A Tannat Grape Ale, produzida pela cervejaria Alem Bier, de Flores da Cunha, no Rio Grande do Sul, foi a vencedora do Concurso Nacional da Cerveja 2023 realizado em Blumenau. Essa cerveja, com forte influência dos vinhos, é fermentada com uvas tintas Tannat, provenientes dos vinhedos da Serra Gaúcha.

Com a adição da levedura Brettanomyces bruxellensis e maturação de 26 meses, a Tannat Grape Ale é uma bebida complexa e selvagem.

5. Saison Pitaya

A Saison Pitaya, produzida pela Água do Monge, foi a vencedora da categoria estilo Saison no Concurso Cervezas de América 2023, no Chile. Essa cerveja se destaca pelo toque frutado da pitaya. A harmonização sugerida inclui sashimi, queijo brie, tender, coxas de frango, panetone ou mousse de chocolate branco.

6. Blauer Berg Porter

A Blauer Berg Porter, fabricada em Timbó, Santa Catarina, chamou a atenção no Concurso Nacional da Cerveja. Apesar de ter ficado em segundo lugar, essa cerveja escura apresenta notas de café e chocolate, conquistando paladares exigentes.

7. Brut

A cerveja Brut, da cervejaria mineira Wäls, foi premiada na categoria Speciality Beer do World Beer Awards. Elaborada através do tradicional método champenoise e produzida com leveduras de champagne, essa cerveja dourada possui aromas que lembram vinho branco e notas cítricas, proporcionando uma experiência única aos apreciadores.

8. IPA Zero

A IPA Zero, produzida pela Cervejaria Campinas, em São Paulo, foi escolhida como a melhor cerveja sem álcool ou de baixa graduação alcoólica do mundo no World Beer Awards. Com um teor alcoólico inferior a 0,4%, essa cerveja possui apenas 46 calorias e apresenta um aroma cítrico proveniente dos lúpulos americanos.

9. Sour de Caju

A Sour de Caju, fabricada pela Proa Cervejaria, da Bahia, recebeu o prêmio de melhor cerveja na categoria Flavoured Wild & Sour Beer no World Beer Awards. Além de ser ácida e refrescante, essa cerveja é elaborada com ingredientes típicos do Nordeste, proporcionando uma experiência única aos consumidores.

10. Sour com Morango

A Sour com Morango foi a grande vencedora na categoria Catharina Sour no World Beer Awards. Produzida com frutas tropicais, essa cerveja é levemente salgada e possui um baixo teor alcoólico, sendo uma ótima opção para acompanhar pratos mais gordurosos e criar harmonias de sabores.

Ademais, as cervejas brasileiras têm conquistado cada vez mais espaço no cenário mundial, recebendo prêmios e reconhecimentos em importantes competições cervejeiras. A diversidade de estilos, sabores e ingredientes utilizados nas cervejas nacionais reflete a criatividade e a qualidade dos produtores brasileiros.

Se você é um apreciador de cervejas, não deixe de experimentar essas excelentes opções do mercado brasileiro. Brinde à cerveja brasileira de qualidade!