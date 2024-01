lista de adicionais pagos neste sábado (20)

O final de semana chegou, e milhões de brasileiros já estão aproveitando a folga para descansar ou mesmo para viajar. Quem não parou, no entanto, foi o programa Bolsa Família. Mesmo que este sábado (20) não seja um dia útil, alguns grupos sociais estão recebendo o benefício.

Neste mês de janeiro, os pagamentos do Bolsa Família foram iniciados na última quinta-feira (18). De lá até aqui, já foram feitas liberações para as pessoas que possuem o Número de Identificação Social (NIS) finais 1 e 2. Estes grupos podem seguir movimentando o saldo neste sábado (20).

Hoje, o governo federal também libera o saldo para um novo grupo: os usuários que possuem o Número de Identificação Social final 3. Oficialmente, estas pessoas só receberiam o benefício na segunda-feira (22). Mas o benefício foi oficialmente antecipado para o sábado (20).

Não se trata, no entanto, de uma novidade. Historicamente, o Bolsa Família costuma antecipar os pagamentos do programa para as pessoas que oficialmente recebem o saldo nas segundas. Nestes casos, as liberações são remanejadas para o sábado imediatamente anterior.

Os adicionais

Antecipados ou não, o fato é que os pagamentos do Bolsa Família neste mês de janeiro seguem com a mesma lógica do ano passado: todos os usuários precisam receber um saldo base de R$ 600. Mas este valor poderá ser elevado, ou até mesmo reduzido, a depender dos adicionais a que cada família tem direito.

Nas redes sociais, é possível perceber que alguns usuários estavam temendo que o governo cortasse estes adicionais. Contudo, o corte não vai acontecer. Os pagamentos dos benefícios internos do Bolsa Família foram aprovados no plano de orçamento ainda no final do ano passado.

Em janeiro, os adicionais que estão sendo pagos são:

Benefício de Renda de Cidadania (BRC): R$ 142 por pessoa da família;

Benefício Complementar (BCO): valor adicional para garantir um total mínimo de R$ 600 por família;

Benefício Primeira Infância (BPI): acréscimo de R$ 150 por criança de 0 a 7 anos;

Benefício Variável Familiar (BVF): acréscimo de R$ 50 para gestantes e crianças de 7 a 18 anos;

Benefício Variável Familiar Nutriz (BVN): acréscimo de R$ 50 por membro da família com até sete meses de idade (nutriz);

Benefício Extraordinário de Transição (BET): pago em casos específicos para garantir valores anteriores ao programa Auxílio Brasil até maio de 2025.



Você também pode gostar:

O calendário

Abaixo, você pode conferir o calendário completo de pagamentos do Bolsa Família para este mês de janeiro:

Usuários com NIS final 1: 18 de janeiro (quinta-feira);

Usuários com NIS final 2: 19 de janeiro (sexta-feira);

Usuários com NIS final 3: 22 de janeiro (segunda-feira);

Usuários com NIS final 4: 23 de janeiro (terça-feira);

Usuários com NIS final 5: 24 de janeiro (quarta-feira);

Usuários com NIS final 6: 25 de janeiro (quinta-feira);

Usuários com NIS final 7: 26 de janeiro (sexta-feira);

Usuários com NIS final 8: 29 de janeiro (segunda-feira);

Usuários com NIS final 9: 30 de janeiro (terça-feira);

Usuários com NIS final 0: 31 de janeiro (quarta-feira).

O Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome também já divulgou o calendário detalhado de pagamentos do Bolsa Família para os próximos meses. Veja:

Fevereiro: de 16/2 a 29/2;

de 16/2 a 29/2; Março: de 15/3 a 28/3;

de 15/3 a 28/3; Abril: de 17/4 a 30/4;

de 17/4 a 30/4; Maio: de 17/5 a 31/5;

de 17/5 a 31/5; Junho: de 17/6 a 28/6;

de 17/6 a 28/6; Julho: de 18/7 a 31/7;

de 18/7 a 31/7; Agosto: de 19/8 a 30/8;

de 19/8 a 30/8; Setembro: de 17/9 a 30/9;

de 17/9 a 30/9; Outubro: de 18/10 a 31/10;

de 18/10 a 31/10; Novembro: de 14/11 a 29/11;

de 14/11 a 29/11; Dezembro: de 10/12 a 23/12.

Aumento no Bolsa Família

De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome, mais de 21,12 milhões de pessoas estão aptas ao recebimento do Bolsa Família neste mês de janeiro de 2024. Em dezembro do ano passado, o número de atendidos foi de 21,06 milhões, de acordo com dados do Ministério do Desenvolvimento Social.

O aumento é pequeno, mas foi comemorado pelo governo federal, que estava temendo internamente o impacto negativo de uma possível queda no número de atendidos pelo programa. Desde o início do mandato, o número de beneficiários vem se mantendo neste mesmo patamar médio de 21 milhões.