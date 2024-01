LISTA DE CPFs ATUALIZADA: confira se você poderá receber algum dos 4 BENEFÍCIOS EXTRAS do Bolsa Família

O Bolsa Família é um programa fundamental do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (MDS) que desempenha um papel crucial no combate à pobreza e na melhoria das condições de vida de milhões de famílias em todo o Brasil.

Além do benefício regular, que já oferece um suporte financeiro importante, existem também 4 benefícios adicionais disponíveis para aqueles que atendem a determinados critérios específicos.

O Objetivo do Bolsa Família

Em resumo, o Bolsa Família visa principal proporcionar assistência financeira às famílias de baixa renda, ajudando-as a superar a pobreza e a melhorar suas condições de vida. Os benefícios extras foram criados para fornecer um apoio adicional a grupos específicos que enfrentam desafios econômicos e sociais.

Benefício Primeira Infância (BPI)

O Benefício Primeira Infância (BPI) é destinado às famílias que têm crianças de 0 a 6 anos completos. Esse benefício oferece um adicional de R$150,00 junto com a parcela regular do Bolsa Família. É especialmente importante, pois nessa faixa etária as crianças têm necessidades especiais que precisam ser atendidas para garantir seu desenvolvimento saudável.

Benefício Variável Familiar (BVF)

O Benefício Variável Familiar (BVF) é destinado às famílias com crianças e adolescentes de 7 a 18 anos incompletos, bem como às gestantes. Se você se enquadra nesses critérios, pode receber um acréscimo de R$50,00 ao seu benefício regular. Esse adicional ajuda a garantir que as famílias possam fornecer recursos adicionais para o cuidado e educação de seus filhos e jovens.

Benefício Variável Familiar Nutriz (BVN)



O Benefício Variável Familiar Nutriz (BVN) é destinado às mulheres que estão amamentando crianças de até 6 meses. Ele oferece um suporte adicional de R$50,00. O período de amamentação é crucial para a saúde das crianças, e esse benefício visa incentivar e apoiar as mães durante essa fase vital.

Benefício da Cesta Básica (BCB)

O Benefício da Cesta Básica (BCB) é um benefício adicional que varia de acordo com a política municipal. Apenas as famílias que residem em cidades que aderiram a esse programa receberão o BCB, que pode fornecer um suplemento de R$200,00. Certifique-se de verificar se sua cidade participa deste programa, pois isso pode representar uma ajuda financeira significativa.

Parcela Regular do Bolsa Família

Além dos benefícios extras, é importante entender como funciona a parcela regular do Bolsa Família. O valor da parcela regular é calculado com base na composição familiar, com cada membro da família contribuindo para o valor total.

A parcela regular deve ser, no mínimo, de R$600,00 por mês, independentemente do tamanho da família. Abaixo estão os valores pagos pela parcela regular de acordo com o número de membros da família:

Famílias compostas por até 4 pessoas: R$600,00;

Famílias compostas por 5 pessoas: R$710,00;

Famílias compostas por 6 pessoas: R$852,00;

Famílias compostas por 7 pessoas: R$994,00;

Famílias compostas por 8 pessoas: R$1.136,00;

Famílias compostas por 9 pessoas: R$1.278,00;

Famílias compostas por 10 pessoas: R$1.420,00.

Manter os dados do Cadastro Único (CadÚnico) sempre atualizados é essencial, pois qualquer alteração na composição familiar pode afetar o valor total do benefício.

Calendário Completo do Bolsa Família de Janeiro

A Caixa Econômica Federal (CEF) é responsável pelo pagamento do Bolsa Família e segue um calendário escalonado de acordo com o último dígito do número de identificação social (NIS) do beneficiário. O pagamento começa nos últimos dez dias úteis do mês, com os beneficiários de NIS de final 1 recebendo no dia 18 de janeiro. O cronograma continua até o dia 31 de janeiro, quando os beneficiários com NIS de final 0 receberão seus benefícios.

É importante notar que, para os beneficiários com NIS de final 2 ou 8, o pagamento é antecipado para o sábado imediatamente anterior à sua data oficial de pagamento.

Ademais, o Bolsa Família continua a ser uma ferramenta valiosa na luta contra a pobreza e na promoção da inclusão social no Brasil. Se você é beneficiário do programa ou deseja se inscrever, verifique se você está apto a receber os benefícios extras disponíveis e acompanhe o calendário de pagamento para garantir o recebimento oportuno do seu benefício.

Lembre-se de que o Bolsa Família é uma forma importante de apoio financeiro e pode fazer a diferença na vida de muitas famílias brasileiras. Não deixe de verificar se você se qualifica para os benefícios adicionais e aproveite essa oportunidade de melhorar sua assistência social hoje mesmo.