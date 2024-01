Lista de espera do Sisu 2024: veja como funciona e tire suas dúvidas!

O Sistema Unificado de Seleção (Sisu) é um programa do Ministério da Educação (MEC) que oferece vagas em cursos de Ensino Superior em universidades públicas do Brasil. O processo seletivo do Sisu ocorre anualmente e utiliza a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) como critério de classificação dos candidatos.

Neste ano de 2024, o Sisu anunciou os classificados para ingresso nos cursos de graduação. Porém, para aqueles que não conseguiram uma vaga na primeira chamada, há a possibilidade de participar da lista de espera do Sisu. Neste artigo, vamos explicar como funciona a lista de espera e como se inscrever nessa etapa.

O que é a lista de espera do Sisu?

A lista de espera do Sisu é uma oportunidade para os candidatos que não foram selecionados na chamada regular conseguirem uma vaga em um curso de Ensino Superior. Após a divulgação dos resultados da primeira chamada, os candidatos que não foram aprovados podem manifestar interesse em participar da lista de espera.

A lista de espera é uma segunda chance para os candidatos, pois, caso haja vagas não preenchidas pelos selecionados da chamada regular, elas serão disponibilizadas para os participantes da lista de espera. Portanto, é importante ficar atento aos prazos estabelecidos pelo MEC para não perder essa oportunidade.

Como se inscrever na lista de espera do Sisu?

Para se inscrever na lista de espera do Sisu, é necessário seguir alguns passos. Confira o passo a passo:

Acesse o Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, por meio do link Verifique se você não foi aprovado na chamada regular. Caso não tenha sido aprovado, clique no botão “Prazo para participar da lista de espera”. Uma nova página será aberta, onde você deverá selecionar a opção “Entrar com Gov.br”. Faça login com a sua conta do governo. Após efetuar o login, clique em “Participar da lista de espera na x opção”. Nessa etapa, você poderá escolher tanto a sua primeira opção de curso quanto a segunda. Caso mude de ideia, você pode retirar a sua participação na lista de espera clicando em “Retirar participação da lista de espera”.

Importante: Prazos e Convocação



É importante ficar atento aos prazos estabelecidos pelo MEC para a participação na lista de espera do Sisu. Neste ano, as inscrições na lista de espera vão de 30 de janeiro a 7 de fevereiro. Já a convocação dos candidatos em lista de espera começa a partir de 16 de fevereiro.

Quantas vagas são ofertadas pelo Sisu?

O Sisu oferta um grande número de vagas em cursos de graduação em universidades públicas de todo o país. No ano de 2024, estão sendo disponibilizadas 264.181 vagas, distribuídas em 6.827 cursos de graduação, de 127 instituições públicas de educação superior participantes.

Benefícios da lista de espera do Sisu

A lista de espera do Sisu oferece diversos benefícios aos candidatos que não foram aprovados na chamada regular. Alguns desses benefícios são:

Possibilidade de conseguir uma vaga em um curso de Ensino Superior em uma universidade pública.

Segunda chance para os candidatos que não foram selecionados na chamada regular.

Oportunidade de escolher entre a primeira e a segunda opção de curso na lista de espera.

Chance de ingressar em uma instituição de ensino de qualidade, reconhecida nacionalmente.

Dicas para participar da lista de espera do Sisu

Para aumentar as chances de ser convocado na lista de espera do Sisu, é importante seguir algumas dicas. Confira:

Esteja atento aos prazos e não perca o período de inscrição na lista de espera. Verifique constantemente o portal do Sisu para acompanhar as convocações. Mantenha seus dados atualizados, como telefone e e-mail, para facilitar o contato em caso de convocação. Pesquise sobre os cursos e instituições disponíveis na lista de espera e faça uma escolha estratégica. Seja paciente e esteja preparado para aguardar uma possível convocação.

Não perca esta oportunidade

A lista de espera do Sisu é uma oportunidade para os candidatos que não foram selecionados na chamada regular conseguirem uma vaga em um curso de Ensino Superior em uma universidade pública. É necessário seguir os passos corretos para se inscrever na lista de espera e ficar atento aos prazos estabelecidos pelo MEC. A participação na lista de espera pode ser uma segunda chance para alcançar o sonho de ingressar em uma instituição de ensino de qualidade. Portanto, não perca essa oportunidade e esteja preparado para aguardar uma possível convocação.