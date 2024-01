lista de estados que podem registrar temporais nesta quinta, 4

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu o chamado alerta laranja de possíveis tempestades intensas para 18 estados nesta quinta-feira (4). Segundo as projeções do órgão, as regiões do Centro-Oeste, do Nordeste e do Sudeste deverão ser as mais afetadas por este sistema.

De todo modo, a previsão é para que a maior parte do país tenha um dia nublado nesta quinta-feira (4). No Rio de Janeiro e em São Paulo, por exemplo, as precipitações não devem ser muito fortes, mas ainda assim, estes estados devem registrar um dia de pancadas de chuva.

A lista de estados

Abaixo, você pode conferir a lista completa de estados que estão em situação de alerta neste momento:

Rio de Janeiro;

Distrito Federal;

Minas Gerais;

Goiás;

Mato Grosso;

Paraná (área metropolitana de Curitiba);

Santa Catarina (norte);

São Paulo (litoral sul);

Rio Grande do Sul (litoral);

Maranhão (litoral);

Piauí (interior);

Bahia (interior);

Rondônia (maior parte);

Tocantins (maior parte);

Pará (áreas ao sul);

Amazonas (áreas ao sul);

Roraima;

Acre.

Além dos temporais

Não é de hoje que eventos climáticos estão impactando a vida de milhões de brasileiros. Nem todo mundo sabe, mas um fenômeno causado no Oceano Pacífico pode fazer com que a sua conta de energia se torne mais cara aqui no Brasil. Estamos falando do El Niño. Trata-se do movimento natural causado pelo aquecimento acima do normal do oceano pacífico equatorial, mais precisamente entre o Peru e a Indonésia.

Mas como um movimento previsto para ocorrer a milhares de quilômetros da sua casa pode fazer com que a sua conta de energia se torne mais cara? Para responder esta pergunta, é necessário entender primeiro o que é o El Niño e como este fenômeno natural impacta no clima do Brasil.



