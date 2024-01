LISTA de moedinhas de 1 real comuns

O fascinante universo numismático proporciona uma oportunidade única para explorar as linhas da história por meio de antigas e singulares peças metálicas, como as moedinhas de 1 real. Enquanto isso, simultaneamente, se revela uma modalidade de investimento rentável que talvez não tenha cruzado seus pensamentos.

Caso detenha moedinhas de 1 real guardadas em algum canto da casa, é prudente verificar se entre elas existe alguma que, ao ser apresentada no mercado de colecionadores, possa surpreendê-lo com seu valor grandioso. Abaixo, mostraremos mais pormenores acerca dos itens que, particularmente, são especiais que merecem destaque.

As pequenas moedinhas de 1 real de grande valia

As motivações que impulsionam a coleção de moedas excepcionais são vastas. Elas variam desde a admiração por sua beleza artística até o anseio de estabelecer uma conexão profunda com os eventos históricos que tais peças representam.

Adicionalmente, muitos colecionadores são impelidos pela promissora possibilidade de valorização financeira. Isso porque, ao longo do tempo, algumas dessas moedas extraordinárias metamorfoseiam-se em investimentos vantajosos.

De forma surpreendente, há quem desconheça a existência de moedinhas de 1 real cujos valores podem ser bem maiores que R$ 120,00. Este fato é especialmente válido no caso de moedas comemorativas ou aquelas que exibem erros de cunhagem.

Estas são categorizadas como raras e, consequentemente, passíveis de serem comercializadas por valores substancialmente superiores ao seu valor nominal. Então, a seguir, desvende como identificar tais moedinhas de 1 real e qual a abordagem bem-sucedida para vendê-las, caso identifique alguma esquecida no fundo poeirento das suas gavetas.

Moedas no Brasil que ainda estão em circulação

O território brasileiro é rico em uma vasta gama de moedas comemorativas que circulam, criadas para celebrar eventos históricos, culturais e esportivos. Cada uma dessas peças ostenta um design distinto na face oposta, retratando o tema da celebração correspondente.



Você também pode gostar:

A título de exemplo, é possível deparar-se com aquelas que homenageiam:

Declaração dos Direitos Humanos;

Bandeira Nacional;

Jogos Olímpicos e Paralímpicos;

Entre outros eventos relevantes.

Características de uma moeda singular

A identificação de moedas excepcionais está atrelada a diversos fatores, como a quantidade de exemplares produzidos, o ano da fabricação, o estado de conservação e a presença de erros de cunhagem. De maneira geral, quanto mais restrita for a produção das moedas, quanto mais remoto for o ano de sua cunhagem, quanto mais imaculado for o estado de conservação e quanto mais flagrante for o erro, maior será o valor no mercado colecionável.

Um exemplo notável de moedinhas de 1 real são as do ano 2000, que se destacam por apresentar uma borda mais espessa do que o habitual, decorrente de um defeito na prensa. Em virtude de sua tiragem limitada e do mencionado defeito, o objeto pode atingir um valor de até R$ 120,00 no mercado colecionável.

Outro exemplo intrigante é a peça de 2007, que exibe um erro de rotação. Isto implica que, ao girar a moeda, a face oposta é exibida invertida em relação à face principal. Essa peculiaridade também pode conferir um acréscimo ao preço, elevando-o a até R$ 120,00.

Venda suas moedas na Internet

Se você iniciou a exploração de seus cofres e bolsas em busca dessas raras peças, e deseja compreender como negociar, esteja ciente de que existem diversas alternativas disponíveis. Contudo, é imperativo realizar uma avaliação prévia da moeda em questão.

Pode-se encaminhar fotos e informações sobre a moeda para especialistas em numismática, que fornecerão uma estimativa de seu valor, juntamente com diretrizes sobre as melhores abordagens para efetuar sua venda. Após essa avaliação, dá para buscar locais adequados para comercializar, sempre atentando à verificação da reputação dos compradores e as condições de pagamento antes de finalizar qualquer transação.

Ao decidir comercializar moedinhas e cédulas, é essencial averiguar o valor atual no mercado, selecionando compradores de confiança. A numismática é fluida, com oscilações frequentes nos preços, requerendo acompanhamento sempre.

Além disso, se você procura um lugar certo, idôneo, onde pode vender algumas moedas raras, o canal do YouTube, Notícias Concursos, está comprando peças com determinados requisitos. Para saber mais informações, basta ver o vídeo abaixo e seguir as instruções.