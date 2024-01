Lista de trabalhadores que poderão realizar o saque aniversário do FGTS a partir de quinta acaba de sair

O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é um direito dos trabalhadores brasileiros, e uma nova liberação do saque aniversário está programada para ocorrer na próxima quinta-feira (1). Essa modalidade permite que o trabalhador retire parte do saldo de sua conta do FGTS todos os anos, no mês de seu aniversário. Neste artigo, vamos explorar todos os detalhes sobre o saque aniversário do FGTS, desde quem pode sacar até como aderir a essa modalidade.

O que é o Saque Aniversário do FGTS?

O saque aniversário do FGTS é uma opção disponível para os trabalhadores que desejam ter acesso a parte do saldo de sua conta do FGTS todos os anos, no mês de seu aniversário. Ao aderir a essa modalidade, o trabalhador poderá sacar somente o valor referente à multa rescisória em caso de demissão, diferentemente daqueles que permanecem no Saque-Rescisão do FGTS, que têm direito ao saque integral da conta do FGTS, incluindo a multa rescisória.

Quem pode sacar o Saque Aniversário do FGTS?

A partir desta semana, os trabalhadores nascidos em fevereiro e que aderiram à modalidade do saque aniversário poderão realizar o saque até o dia 30 de abril de 2024. Além disso, essa opção também está disponível para os trabalhadores nascidos em dezembro e janeiro que já fizeram a adesão. Confira o calendário completo abaixo:

Mês de nascimento Início do saque Fim do saque Janeiro 2 de janeiro 29 de março Fevereiro 1º de fevereiro 30 de abril Março 1º de março 31 de maio Abril 1º de abril 28 de junho Maio 2 de maio 31 de julho Junho 3 de junho 30 de agosto Julho 1º de julho 30 de setembro Agosto 1º de agosto 31 de outubro Setembro 2 de setembro 30 de novembro Outubro 1º de outubro 29 de dezembro Novembro 1º de novembro 31 de janeiro de 2025 Dezembro 2 de dezembro 28 de fevereiro de 2025

Como realizar o Saque Aniversário do FGTS?

O saque aniversário do FGTS pode ser realizado de forma simples e prática. Existem diferentes opções disponíveis para o trabalhador, como o aplicativo do FGTS, a Caixa Econômica Federal, casas lotéricas e terminais de autoatendimento para quem possui senha do Cartão Cidadão. Veja como realizar o saque aniversário:

Acesse o aplicativo FGTS ou o site fgts.caixa.gov.br. Selecione a opção “Meu FGTS”. Clique em “Saque-Aniversário”. Após concordar com os termos e condições, você poderá clicar em “Aderir ao saque aniversário” para garantir o seu benefício.

Quais são os valores do Saque Aniversário do FGTS?

O valor a ser recebido por meio do saque aniversário do FGTS varia de 5% a 50% do saldo das contas do FGTS, acrescido de uma parcela adicional. O valor específico dependerá do saldo disponível na conta do FGTS do trabalhador.

Condições e Prazos do Saque Aniversário do FGTS

É importante ressaltar que os trabalhadores que não realizarem o saque aniversário dentro do prazo estabelecido precisarão aguardar até 2025, no período correspondente ao seu mês de aniversário, para poder solicitar o benefício novamente.

Outros Tipos de Saque do FGTS

Além do saque aniversário, existem outros tipos de saque do FGTS, cada um com suas próprias condições e regras. Alguns exemplos são:

Saque Rescisão do FGTS: para trabalhadores que são demitidos sem justa causa, é possível sacar o valor integral da conta do FGTS, incluindo a multa rescisória. Saque para aquisição de moradia própria: nessa modalidade, é possível utilizar o saldo do FGTS para a compra de um imóvel. Saque para pagamento de parte do financiamento habitacional: permite utilizar o FGTS para amortizar ou liquidar parte do saldo devedor de um financiamento imobiliário.

Utilizr De Acordo a sua Necessidade Financeira

O saque aniversário do FGTS é uma opção que permite aos trabalhadores acessarem parte do saldo de sua conta todos os anos, no mês de seu aniversário. Se você deseja aderir a essa modalidade, basta seguir as instruções fornecidas pela Caixa Econômica Federal e garantir o seu benefício. Lembre-se de ficar atento aos prazos e condições estabelecidos pelo FGTS. Aproveite essa oportunidade para utilizar o seu FGTS de forma mais flexível e adequada às suas necessidades financeiras.