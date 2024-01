Lista de variantes que fazem a moeda da FAO se tornar muito valiosa

Se você faz parte do mundo da numismática há um certo tempo, certamente já ouviu falar das famosas moedas FAO. Tratam-se de peças que foram criadas para homenagear e difundir o trabalho da Food e Agriculture Organization, que significa Organização da Agricultura e da Fome em tradução livre.

No Brasil, esta homenagem foi feita na moeda de 1 cruzeiro do ano de 1985. De acordo com especialistas na área, esta é uma das peças mais procuradas da história monetária do Brasil. Assim, é importante prestar atenção aos detalhes, porque em alguns casos, o exemplar pode render muito dinheiro.

Curiosidades sobre a moeda

Em primeiro lugar, é importante lembrar que a moeda em questão conta com inúmeras curiosidades. Talvez a maior delas seja o fato de que ela faz parte de um contexto internacional. Vários países produziram moedas da FAO também com o objetivo de ajudar a difundir a organização de combate à fome.

Até mesmo por isso, esta peça é o sonho de consumo de colecionadores de outros países. Estrangeiros trabalham com a ideia de conseguir reunir as peças desta coleção de vários lugares do mundo. Assim, é possível que você consiga vender a peça para um não brasileiro.

Outro ponto curioso sobre esta moeda é que ela contou com uma tiragem de pouco mais de 10 milhões de peças no Brasil. Na linguagem da numismática, pode-se dizer que estamos falando de um número baixo, sobretudo se compararmos com outras peças da mesma família.

Características

Abaixo, você pode conferir as principais características da moeda de 1 cruzeiro do ano de 1985, considerando as informações disponibilizadas pelo Banco Central (BC):

Reforma Monetária;

Plano Monetário: Padrão Cruzeiro (1970 – 1986);

Período: República;

Casa da Moeda: Rio de Janeiro;

Diâmetro: 20mm;

Peso: 2.79gr;

Metal: Aço Inoxidável;

Borda: Lisa;

Reverso: Moeda;

Comemorativa: FAO – Alimentos para o Mundo (Food and Agriculture Organization);

Moeda Desmonetizada;

Artista desconhecido;

Gravadores: Nelson Neto Carneiro (anverso) e Benedicto de Araújo Ribeiro (reverso);

Desenho do Anverso: Dístico ‘BRASIL’ e ‘ALIMENTOS PARA TODOS’ e um desenho representando a cana de açucar;

Desenho do Reverso: Valor de face ao centro sobre fundo de linhas onduladas acompanhado do dítico ‘CRUZEIRO’ e data em fundo liso ladeada pelo símbol do Banco Central e um zimbo (concha) utilizada com moeda no Brasil Colônia.



Você também pode gostar:

Quanto vale a moeda

Mas afinal de contas, quanto vale a moeda de 1 cruzeiro do ano de 1985 atualmente? Abaixo, listamos os valores indicados considerando os catálogos numismáticos mais atualizados. Veja na tabela:

MBC SOBERBA FLOR DE CUNHO R$ 8,00 R$ 23,00 R$ 50,00

Os valores, no entanto, podem ser ainda maiores caso a sua moeda conte com algum tipo de variante. Caso a peça tenha o reverso horizontal, por exemplo, estes são os valores propostos para o ano de 2024:

MBC SOBERBA FLOR DE CUNHO R$ 70,00 R$ 130,00 R$ 320,00

Se você encontrar a moeda de 1 cruzeiro de 1985 em condições de reverso horizontal, os valores são os seguintes:

MBC SOBERBA FLOR DE CUNHO R$ 120,00 R$ 250,00 R$ 520,00

O que é reverso invertido?

Mas afinal de contas, o que seria uma moeda com reverso invertido? Para entender esta pergunta, é necessário sabe que o Brasil adota um sistema de padrão reverso moeda, ou seja, eixo horizontal (EH). As moedas que fogem deste padrão exigido são conhecidas como reverso invertido, e são consideradas muito raras.

Basicamente, as moedas com reverso invertido são aquelas que possuem o reverso com alinhamento contrário ou invertido ao alinhamento original. Na prática, para saber se uma moeda tem este defeito, basta segurar a peça com a face em posição normal virada para você. Logo depois, basta girar de baixo para cima.

Se o outro lado estiver de cabeça para baixo, estamos falando de uma moeda com reverso invertido, ou seja, uma peça valiosa. Vale frisar que qualquer item pode ser reverso invertido. Até mesmo centavos podem ter este tipo de defeito. Em todos os casos, a peça poderá valer mais.

“Mas definir valor comercial à essas moedas é algo relativamente complicado, principalmente porque, como foram produzidas como erros durante o processo de cunhagem, não há registros da quantidade de moedas emitidas”, diz o especialista Plínio Pierry.