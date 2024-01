Liverpool mantém liderança na Premier League com vitória convincente sobre o Chelsea

Tnão havia dúvidas sobre quem era o time dominante em Anfield na noite de quarta-feira, pois Liverpool correu desenfreado na vitória por 4 a 1 sobre Chelsea.

O resultado faz com que os Reds mantenham a vantagem de cinco pontos na liderança Liga Premiada mesa e envia uma mensagem clara para Manchester City, que derrotou Burnley no início da noite, sobre suas credenciais de título.

Liverpool estiveram excelentes durante grande parte da partida e ficaram um tanto lisonjeados com a vantagem de 2 a 0 no intervalo. Embora O único gol do Chelsea fez o 3-1 depois Dominik Szoboszlai marcou o terceiro do Liverpool, Luis Díaz frustrou as esperanças de um possível retorno ao marcar o quarto gol faltando pouco menos de 10 minutos para o fim.

Liverpool correu desenfreado no primeiro tempo

A primeira mudança, das que foram muitas, foi a favor do Liverpool. Darwin Nuñez disparou um chute de longa distância que parecia destinado ao gol, mas Djordje Petrovic conseguiu desviar a bola para a trave, e o escanteio resultante deu em nada.

Petrovic negou Núñez novamente com uma defesa brilhante com a mão esquerda logo depois, enquanto os Reds continuavam a dominar o jogo, e não demorou muito para abrirem o placar.

Diogo Jota encontrei algum espaço entre dois defensores do Chelseae depois de um salto um tanto fortuito, ele voltou para casa para deleite dos torcedores da casa.

Liverpool continuou seu cerco ao Gol do Chelsea, com Petrovic parando Curtis Jones tiro indo para o canto inferior, enquanto Nuñez enviou outro remate longe da marca. O goleiro sérvio nada pôde fazer para negar Conor Bradley, enquanto ele se afastava Raheem Sterling antes de chutar para o canto inferior para seu primeiro gol Liverpool meta.

Deveria ter sido 3 a 0 antes do final do primeiro tempo, quando Benoit Badiashile ficou em O pé de Diogo Jota na caixa. Inicialmente apareceu Alexis Mac Allister cobraria o pênalti, e os Reds provavelmente gostariam que ele o fizesse, já que Nuñez enviou seu strike fora do poste.

Chelsea incapaz de reabrir o processo

Maurício Pochettino fez um trio de substituições no intervalo, apresentando Nkunku, Mudryk e Gusto para Gallagher, Chilwell e Madueke na esperança de injetar um pouco de vida em seu time do Chelsea.

De certa forma funcionou, como Mudryk ficou desmarcado na área, mas chutou alto para o gol no que foi Chelsea melhor chance até então.

No entanto, foi um falso amanhecer, já que o Liverpool mais uma vez assumiu o controle da partida. Na verdade, eles praticamente marcaram o gol aos 65 minutos, quando Szoboszlai cabeceou após cruzamento de Bradley.

Chelsea deixou a porta aberta para um possível retorno quando Nkunku vencer dois Liverpool defensores e marcou aos 71 minutos.

No entanto, suas poucas esperanças permaneceram de que após um segundo pênalti, desta vez para Van Dijk cortando Nkunku, ficou sem resposta, enquanto Nuñez encontrou tempo para acertar a trave pela quarta vez, cabeceando à queima-roupa.

Na verdade, euIverpool até conseguiu marcar um quarto, Cruzamento de Nunez encontrando Luis Diaz que deslizou a bola para o gol de perto.