Lizie está RECRUTANDO novos funcionários; Saiba mais!

A Lizie, marca de vestuário feminino que tem como missão criar uma moda com design atemporal, minimalista e versátil, está com algumas opções de empregos abertas no presente momento. Isto é, se você está buscando uma recolocação profissional, cabe analisar a lista de cargos abaixo:

Operador (a) de Caixa / Shopping Metropolitano – Noite – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Especialista de Visual Merchandising – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo: Produzir vitrines semanais, seguindo a chegada de peças nas lojas. Executar as soluções de exposição para as ações planejadas pelo marketing, como convenções, datas relevantes para a marca. Ambientação e destaque dos produtos no interior da loja. Levantamento de fornecedores, negociação e aplicação nas lojas físicas;

Estoquista / Shopping Metropolitano – Noite – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo: Recebimento e conferência de mercadorias. Armazenagem dos produtos. Suporte à equipe de venda. Manter a organização do estoque;

Gerente de Loja | Ilha do Governador- Ilha Plaza – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Vendedor (a) de Loja – BH Shopping – Turno Noite – Belo Horizonte – MG – Efetivo: Construir e manter relacionamentos com os clientes existentes, garantindo sua satisfação e fidelidade. Apresentar os benefícios e características dos produtos. Negociar condições de venda. Manter-se atualizado sobre as tendências do mercado, concorrência e produtos;

Vendedor (a) de Loja | Ipanema – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Banco de Talentos – Rio de Janeiro – RJ – Banco de Talentos.

Mais sobre a Lizie

Dando mais detalhes sobre a Lizie, podemos destacar que a marca representa um estilo elegante, que exalta construções simples e descomplicadas, mas sempre com um toque da bossa carioca e muita cor. Sua moda é para a mulher brasileira, em todas as suas ocasiões de uso.

Além disso, tem como propósito transformar, através de pessoas, o armário da mulher brasileira, criando uma moda desejada, inspiradora e acessível. O território de marca Lizie transita entre minimalismo, feminilidade, atemporalidade e sofisticação.

Como efetivar a sua candidatura em um dos cargos acima?

Como lista de cargos da Lizie já veio à tona, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página da Gupy. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

