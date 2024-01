Localização antiga do PUMP mantendo as icônicas oliveiras de Lisa Vanderpump no lugar

Lisa VanderpumpO restaurante PUMP original mudou-se para pastagens verdes, mas uma parte icônica de sua decoração permanece à medida que novos proprietários se mudam para o espaço… e fomos informados de que suas oliveiras não vão a lugar nenhum.

Mário Vollera é dono do Roosterfish, que está assumindo a antiga localização do PUMP em West Hollywood, e ele disse ao TMZ … quando ele e os outros proprietários verificaram o espaço, todos solicitaram fortemente que as grandes árvores no pátio externo permanecessem no lugar.

Disseram-nos que as árvores acabaram sendo uma grande parte do acordo de venda, e Mario as queria intocadas porque trazem prosperidade e boa sorte… sem falar que são lindas e acrescentam muito ao ambiente do espaço.

TMZ divulgou a história em maio que A BOMBA estava fechando suas portas… e a equipe das “Regras de Vanderpump” – junto com muitos moradores e fãs – embaixo de você disse adeus durante seu fim de semana de encerramento em julho.