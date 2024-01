Loga OFERECE EMPREGOS efetivos e para ESTÁGIO

A Loga (Logística Ambiental de São Paulo S.A.), empresa que visa ser referência na gestão de resíduos, pela excelência na atuação em uma das maiores cidades do mundo, garantindo qualidade para o meio ambiente e sustentabilidade para o negócio, está com inúmeras possibilidades em aberto. Dito isso, veja a lista de vagas:

Mecânico (a) Diesel I – São Paulo – SP – Manutenção Mecânica;

Mecânico (a) Socorrista II – São Paulo – SP – Manutenção Mecânica;

Estagiário (a) em Engenharia Civil – São Paulo – SP – Engenharia Civil;

Estagiário (a) em Engenharia Mecânica – São Paulo – SP – Engenharia Mecânica, Mecatrônica;

Estagiário (a) de Serviço Social – São Paulo – SP – Assistência / Educação Social;

Motorista Carreteiro – São Paulo – SP – Motorista.

Mais sobre a Loga

Contando mais sobre a Loga, é válido destacar que trata-se de uma empresa jovem e inovadora, fundada com o objetivo específico de oferecer serviços especializados de coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos domiciliares e de serviços de saúde gerados no Agrupamento Noroeste do Município de São Paulo.

Além disso, sua atuação está alinhada com o compromisso à qualidade, ao respeito ao meio ambiente, à saúde e à segurança dos colaboradores e usuários. Conta com mais de 2.400 colaboradores estrategicamente alocados nas áreas administrativas e de operação fazem parte da empresa.

A frota conta com cerca de 300 equipamentos, dentre os quais caminhões especiais para a coleta domiciliar, seletiva e dos resíduos dos serviços de saúde, equipamentos para coleta mecanizada de superfície e subterrânea, veículos e equipamentos de socorro, automóveis e caminhões de apoio, fiscalização e controle de qualidade, além de maquinários pesados utilizados nos aterros, na Estação de Transbordo, Central Mecanizada de Triagem e no tratamento de resíduos.

Por fim, a Loga opera durante 24 horas, 7 dias por semana e 365 dias por ano, coletando, diariamente, cerca de 6 mil toneladas de resíduos provenientes de 1,7 milhão de domicílios, hospitais, clínicas e similares, atendendo 7 milhões de munícipes (incluída a população flutuante na região).

O que é necessário para realizar a sua candidatura?



Agora que as vagas da Loga já foram expostas, você só precisa ACESSAR ESSE LINK para ir automaticamente à página da InfoJobs. Na plataforma, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar. Isto é, benefícios, horário de trabalho e modelo de contratação.

