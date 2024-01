Lojas Lebes ABREM inúmeros empregos em 2024; Saiba mais!

As Lojas Lebes, empresa que é uma das maiores redes varejistas do Rio Grande do Sul, com mais de 300 lojas em mais de 260 municípios , comercializando itens de vestuário, móveis, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, telefonia, entre outros, está contratando no mercado de trabalho.

Consultor (a) de Moda – Taquara – RS – Moda;

Crediário – São Leopoldo – RS – Crédito e Cobrança;

Consultor (a) de Móveis – São Leopoldo – RS – Lojas / Shopping;

Consultor (a) de Vendas – Liberato Salzano – RS – Venda Externa;

Consultor (a) de Vendas – Três Palmeiras – RS – Venda Externa: Atuação generalista em Loja. Venda de telefonia, eletros e produtos financeiros. Realizar processos de caixa, com cobrança e recebimento de pagamentos;

Consultor (a) de Móveis – Bom Princípio – RS – Lojas / Shopping;

Consultor (a) de Moda – Caxias do Sul – RS – Moda;

Consultor (a) de Moda – Porto Alegre – RS – Moda;

Consultor (a) de Móveis – Guaíba – RS – Lojas / Shopping;

Estilista – São Jerônimo – RS – Estilismo;

Líder de Loja – Trindade do Sul – RS – Lojas / Shopping;

Assistente de E-Commerce – Eldorado do Sul – RS – E-commerce.

Mais sobre as Lojas Lebes

Contando mais detalhes a respeito das Lojas Lebes, vale a pena consultar que a rede surgiu em 1956, na cidade de São Jerônimo, interior do Rio Grande do Sul. Ao longo do tempo, as Lojas Lebes tornaram-se uma das maiores redes varejistas do estado.

Com 65 anos de atuação, a empresa está presente em mais de 160 municípios, possui mais de 200 lojas no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, um milhão de clientes ativos e mais de três mil colaboradores.

A empresa, que fatura mais de R$1,2 bilhão, disponibiliza um variado mix de produtos nas linhas de moda feminina, masculina, infantil, calçados, acessórios, cama, mesa e banho, móveis, eletrodomésticos e tecnologia.

Agora que as vagas das Lojas Lebes já foram expostas, você só precisa CLICAR NESSE LINK para ir automaticamente à página da InfoJobs. Na plataforma, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar. Isto é, benefícios, horário de trabalho e modelo de contratação.

