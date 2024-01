Lojas Torra VOLTAM A ABRIR VAGAS; Veja locais, vagas e mais!

As Lojas Torra, famosa rede varejista de moda com mais de 75 lojas, em 13 estados, confirmando cada dia mais a solidez da marca, com grande variedade de produtos e proporcionando uma experiência diferenciada de compra aos consumidores, está contratando novos funcionários.

Isto é, caso você esteja buscando um início repleto de trabalho em 2024, verifique abaixo a lista de cargos ofertados no presente momento:

Analista de Compras JR – Complementos – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de Control Desk – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de CRM Pleno – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de Dados Sênior – Planejamento Comercial – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de Produtos Financeiros Sênior – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista De Visual Merchandising Junior | Foco Administrativo – São Paulo – SP – Efetivo;

Assistente de Cadastro – São Paulo – SP – Efetivo;

Assistente de Estilo – Setor Masculino – São Paulo – SP – Efetivo;

Assistente de Estúdio| E-Commerce – Embu Das Artes – SP – Efetivo;

Assistente de Loja – Marília – SP – Efetivo;

Auxiliar de Limpeza – Cascavel – PR – Efetivo;

Consultor (a) de Cartão – Porto Alegre – RS – Efetivo;

Consultor (a) de Produtos Financeiros – Comercial – São Paulo – SP – Efetivo;

Desenvolvedor (a) Full Stack – São Paulo – SP – Efetivo;

Estoquista – Belém – PA – Efetivo;

Estoquista – Pinheiros – São Paulo – SP – Efetivo;

Fiscal de Loja – Jacareí – SP – Efetivo;

Fiscal de Loja – PCD – Manaus – AM – Efetivo;

Fiscal de Loja – Torra Criciúma – SC – Efetivo;

Operador (a) de Caixa – Belém – PA – Efetivo;

Operador (a) de Cobrança – Tarde – São Paulo – SP – Efetivo;

Promotor (a) de Vendas – PCD – Manaus – AM – Efetivo.

Mais sobre as Lojas Torra

Dando mais informações a respeito da marca, é interessante destacar que as Lojas Torra iniciaram sua trajetória de sucesso, começou há 30 anos, priorizando produtos de qualidade e com valor acessível. Desde então, muita coisa evoluiu e, atualmente, já são mais de 75 lojas espalhadas por todo o país.

Para acompanhar todo esse crescimento, a rede também conta com três centros de armazenamento e distribuição e uma administradora de cartões e produtos financeiros. Ao todo, são mais de 5 mil colaboradores e, mensalmente, 1 milhão de clientes.

O que é preciso para se candidatar?

Agora que as vagas das Lojas Torra já foram expostas, você só precisa CLICAR NESSE LINK para ir automaticamente à página da Gupy. Na plataforma, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar. Isto é, benefícios, horário de trabalho e modelo de contratação.



