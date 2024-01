Lopes Supermercados está PROCURANDO Supervisor, Encarregado de Setor e mais!

O Lopes Supermercados, rede que está há mais de 48 anos no mercado oferecendo aos clientes uma experiência de compra com variedade de produtos e serviços, qualidade, preço justo e atendimento acolhedor, está com ótimas vagas abertas em suas lojas. Isto é, antes mesmo de falar mais sobre a empresa, veja a lista de vagas:

Supervisor (a) de Manutenção – Guarulhos – SP – Manutenção em Geral: Responsável pela gestão das empresas contratadas para prestar manutenção do sistema de refrigeração, visando qualificar e agilizar o serviço de manutenção preventiva e corretiva prestado à rede Lopes na área específica;

Encarregado (a) de Salsicharia – Frios – Carapicuíba – SP – Lojas / Shopping;

Encarregado (a) de Mercearia – Campo Limpo – São Paulo – SP – Lojas / Shopping;

Encarregado (a) de FLV (Hortifruti) Guarulhos Macedo – Guarulhos – SP – Lojas / Shopping;

Encarregado (a) de Salsicharia – São Paulo – SP – Lojas / Shopping;

Encarregado (a) de Salsicharia – Sorocaba – SP – Lojas / Shopping;

Coordenador (a) de Gestão de Categoria – Guarulhos – SP – Lojas / Shopping;

Supervisor (a) de Prevenção de Perdas – Guarulhos – SP – Segurança;

Supervisor (a) de Segurança Patrimonial – Guarulhos – SP – Segurança Patrimonial;

Encarregado (a) de Padaria – São Paulo – SP – Lojas / Shopping;

Assistente de Merchandising | Cartazista – Guarulhos – SP – Lojas / Shopping;

Auxiliar de Atendimento ao Cliente – Cartão – São Paulo e Osasco – SP – Efetivo;

Fiscal de Prevenção de Perdas – Barueri – SP – Auditoria Interna.

Mais sobre o Lopes Supermercados

Falando mais sobre o Lopes Supermercados, podemos deixar claro que a companhia surgiu na década de 70, com o sonho de uma família de 4 irmãos e que hoje se tornou uma enorme realização. A história da rede Lopes Supermercados começa em 1974, e de lá pra cá, tem trabalhado incessantemente para fortalecer a sua marca no mercado e para encantar cada vez mais os seus clientes.

Hoje, com 33 lojas e vivendo um período de expansão, é uma empresa que zela pela simplicidade, valoriza o ser humano e acredita no poder da diversidade e inclusão. Por isso, conta com mais de 3.500 colaboradores, que refletem o seu “Jeito de Ser”, expresso por meio de seus valores.

O que é preciso para efetivar a sua candidatura?

Como você já pôde conferir a lista de vagas do Lopes Supermercados, basta precisa clicar nesse link para ir automaticamente à página da InfoJobs. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

