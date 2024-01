Loterias Caixa podem pagar mais de R$ 120 milhões na semana

As Loterias Caixa estão oferecendo premiações milionárias nesta semana. Os concursos das modalidades lotéricas acontecerão nos próximos dias, e os apostadores terão chances de faturar mais de R$ 120 milhões no país.

A Caixa Econômica Federal possui diversas modalidades lotéricas, para todos os tipos de gostos, e as premiações destas loterias estão impressionantes. O problema é que as chances de acerto nas modalidades lotéricas são irrisórias.

De todo modo, os brasileiros poderão jogar em várias loterias nesta semana. Aliás, confira abaixo quais modalidades lotéricas poderão pagar as maiores premiações desta semana. Além disso, veja como jogar em cada loteria e confira quando irão ocorrer os concursos das modalidades.

+Milionária sorteia mais de R$ 120 MILHÕES

A +Milionária é a loteria mais recente da Caixa Econômica. Durante o seu lançamento em maio de 2022, ela foi anunciada como a primeira loteria “a oferecer prêmio mínimo de dois dígitos de milhões“. No entanto, a premiação vem acumulando desde o concurso número 1.

Premiação oferecida na semana

Em suma, a modalidade ainda não teve ganhador do prêmio principal. Isso mesmo, a premiação da loteria acumula desde o primeiro sorteio, há mais de um ano e meio. Com isso, o prêmio principal da +Milionária chegou a impressionante marca de R$ 128 milhões.

Como jogar na +Milionária

A aposta simples da +Milionária custa R$ 6. Entretanto, o jogador poderá fazer aposta combinada ou múltipla, casos em que o preço do jogo simples será multiplicado pelo seu preço unitário. Assim, quanto mais números escolhidos, mais cara fica a aposta.



No bilhete, o jogador deve escolher seis números e dois trevos. Há 50 opções de dezenas para escolha, de 1 a 50, e seis trevos disponíveis, de 1 a 6. Para apostar na loteria, a pessoa só precisará ir a alguma casa lotérica da Caixa Econômica. Entretanto, o jogador pode apostar pela internet, sem sair de casa, pelo aplicativo de loterias da Caixa.

Chances de acerto

Na prática, uma aposta simples da +Milionária dá uma chance de acerto em mais de 238 milhões, ou seja, é muito difícil acertar todos os números e trevos sorteados pela Caixa Econômica.

Quando serão os concursos?

Inicialmente, a modalidade lotérica tinha sorteios apenas aos sábados. Entretanto, a Caixa passou a realizar dois concursos por semana a partir de agosto de 2023, às quartas-feiras e aos sábados, aumentando as chances de acerto entre os apostadores.

Mega-Sena pode pagar fortuna

A Mega-Sena é a principal modalidade lotérica do país, e sempre atrai milhares de jogadores de todo o país. Os últimos concursos da loteria acumularam, ou seja, a premiação principal não saiu para ninguém e só fez subir.

Premiação oferecida na semana

A Mega-Sena está com o prêmio principal estimado em R$ 38 milhões. Por se tratar da loteria mais famosa do país, o valor da premiação principal costuma subir expressivamente em pouco tempo. Por isso, caso ninguém gabarite as dezenas nos concursos desta semana, o valor poderá atingir patamares ainda mais expressivos.

Veja como jogar na Mega-Sena

Para jogar na Mega-Sena, a pessoa deve escolher, no mínimo, seis dezenas, entre as 60 disponíveis no bilhete. Em suma, a aposta mínima custa R$ 5,00, mas os jogadores podem escolher até 20 números em um único bilhete. Nesse caso, o valor do jogo custa R$ 193,8 mil, valor 38.760 vezes mais caro que a aposta mínima.

Chances de acerto

Um jogo simples na Mega-Sena, com 6 dezenas, dá uma chance de acerto em mais de 50 milhões. No entanto, o jogador que escolher 20 dezenas terá uma chance de acerto em 1.292.

Quando serão os concursos?

A modalidade lotérica tem sorteios em três dias da semana: nas terças e quintas-feiras e nos sábados.

Timemania tem terceiro maior prêmio da semana

A Timemania é uma das principais modalidades lotéricas do país. Os concursos da loteria costumam atrair milhares de apostas em todo o país, mas o prêmio principal vem demorando para sair, e só fez crescer nos últimos sorteios.

Premiação oferecida na semana

A Timemania acumulou nos últimos concursos e a premiação principal subiu para R$ 10 milhões. O valor é bastante expressivo e pode mudar completamente a vida de milhões de brasileiros. Por isso, não deixe essa chance passar e faça sua aposta na loteria.

Veja como jogar na Timemania

Para apostar na Timemania, a pessoa deve escolher 10 números entre as 80 dezenas disponíveis no canhoto da loteria, de 01 a 80, e um time do coração.

A Caixa só permite essa maneira de jogar, não sendo possível aumentar o número de dezenas escolhidas nos jogos da Timemania. A propósito, a aposta única custa R$ 3,50.

Chances de acerto

A Timemania é considerada a loteria dos apaixonados por futebol. Como não há possibilidade de aumento das dezenas escolhidas, como no caso da Mega-Sena, por exemplo, os apostadores só podem fazer um jogo simples e esperar pelo resultado.

Confira abaixo a probabilidade de acerto de cada uma das faixas premiadas:

7 números: 1 chance de acerto em 26,47 milhões;

1 chance de acerto em 26,47 milhões; 6 números: 1 chance de acerto em 216,1 mil;

1 chance de acerto em 216,1 mil; 5 números: 1 chance de acerto em 5.220;

1 chance de acerto em 5.220; 4 números: 1 chance de acerto em 276;

1 chance de acerto em 276; 3 números: 1 chance de acerto em 29;

1 chance de acerto em 29; Time do coração: 1 chance de acerto em 80.

Quando serão os concursos?

A modalidade lotérica tem sorteios nas terças e quintas-feiras e nos sábados. Em síntese, o valor de R$ 10 milhões será sorteado na terça-feira (23). Caso ninguém acerte todas as dezenas sorteadas, o valor subirá para o próximo sorteio, e assim por diante.