Loterias Caixa sorteia R$ 17,5 milhões hoje (12); Veja como jogar

Este final de semana pode transformar a vida de um ou vários brasileiros. Isso porque as pessoas que gostam de apostar em loterias terão grandes chances de faturar milhões de reais nesta sexta-feira (12).

A Caixa Econômica Federal realiza hoje o sorteio da Lotofácil, da Quina e da Lotomania, três das principais modalidades lotéricas do país.

Os interessados em concorrer às premiações das loterias precisam correr, porque a Caixa sorteia os números por volta das 20h desta sexta-feira (12). Entretanto, as apostas só podem ser realizadas até as 19h, no horário de Brasília.

Confira abaixo mais detalhes de cada um dos concursos e veja como jogar nas modalidades lotéricas. Quem não gostaria de encerrar o ano com milhões de reais na conta bancária? Esse pode ser o seu momento.

Lotofácil sorteia R$ 1,7 milhão

A Caixa Econômica realizou o sorteio do concurso 3001 da Lotofácil na véspera (11), e quatro apostas gabaritaram as dezenas sorteadas. Cada uma ganhou 339.339,74.

Hoje (12), o prêmio principal está estimado em R$ 1,7 milhão para quem acertar todos os números, mas o valor é apenas uma estimativa da Caixa e pode variar a depender da quantidade de vencedores e do volume arrecadado com as apostas em todo o país.

Para apostar na Lotofácil, a pessoa deve escolher, no mínimo, 15 números, entre 25 dezenas disponíveis, de 1 a 25. Entretanto, caso o apostador queira escolher mais dezenas, poderá selecionar até 20 dezenas em um único jogo.

Vale destacar que as chances de acerto crescem significativamente conforme o aumento no número de dezenas escolhidas. Por exemplo, um jogo simples, com 15 dezenas, dá uma chance de acerto em 3,2 milhões. No entanto, o jogador que escolher 20 dezenas em um único bilhete terá uma chance de acerto em apenas 211.



Você também pode gostar:

Quina pode pagar R$ 17,5 milhões

Assim como ocorreu nos concursos anteriores, a premiação principal da Quina não saiu para ninguém no último sorteio, realizado na terça-feira (10). Confira abaixo os números sorteados pela Caixa na ocasião:

07 – 10 – 21 – 49 – 75

Embora nenhuma aposta tenha gabaritado os números que saíram no globo, 122 jogos acertaram 4 das 5 dezenas sorteadas e faturaram R$ 6.572,63, cada um. Outros milhares de jogadores acertaram duas ou três dezenas e ganharam até R$ 76,16, cada.

Hoje (12), a Quina está com o prêmio principal estimado em R$ 17,5 milhões para quem gabaritar os números sorteados. É uma grande oportunidade de mudar de vez a situação financeira.

No entanto, a pessoa que fizer uma aposta simples, com 5 números, terá apenas uma chance de acerto em mais de 24 milhões. Por isso, resta aos apostadores torcerem para terem seus números sorteados.

Prêmio da Lotomania chega a R$ 11,6 milhões

A Lotomania também está com uma premiação bastante expressiva nesta sexta-feira (12). O concurso 2571 está com o prêmio principal estimado em R$ 11,6 milhões para o apostador que acertar todos os 20 números sorteados.

Para jogar na Lotomania, a pessoa deve escolher 50 números entre as 100 dezenas disponíveis no canhoto da loteria, de 00 a 99. A saber, a Caixa só permite essa maneira de jogar, não sendo possível aumentar o número de dezenas escolhidas nos jogos da Lotomania.

Essa modalidade lotérica é bem diferente das mais conhecidas, como Lotofácil e Quina, que permitem aos jogadores aumentar o número de dezenas escolhidas, o que também eleva as chances de acerto.

Além disso, a Lotomania não premia apenas os apostadores que acertam a maioria dos números sorteados, mas também aqueles que não acertam número algum. Todavia, não é fácil errar todas as dezenas.

Veja outros sorteios desta sexta-feira (12)

Além das principais modalidades lotéricas, a Caixa Econômica também realiza nesta sexta-feira (12) o sorteio de outras duas loterias. Em síntese, o banco possui diversas modalidades lotéricas, e os sorteios acontecem todos os dias da semana, com exceção do domingo.

A saber, a primeira modalidade lotérica é a Super Sete, que está com a premiação principal estimada em R$ 2,2 milhões. Já a outra loteria é a Dupla Sena, que pode pagar R$ 1,3 milhão a quem acertar todas as dezenas sorteadas.

Jogue nas loterias pelo aplicativo da Caixa

Os interessados em tentar a sorte nas loterias podem ir à alguma agência lotérica da Caixa para fazer suas apostas. No entanto, caso as pessoas prefiram jogar sem sair de casa, podem acessar o site da Caixa Econômica ou baixar e acessar o aplicativo de loterias para fazer suas apostas.

Para ter mais chances de ganhar na loteria, a principal dica dos analistas é aumentar a quantidade de números escolhidos no bilhete. Quanto mais dezenas selecionadas, maiores as chances de faturar alguma premiação nas modalidades lotéricas.

A propósito, o mais indicado é persistir jogando na loteria. A frequência e a regularidade dos jogos aumentam as chances de acerto e elas podem ser recompensadoras.