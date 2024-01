‘Love is Blind’ Renee Poche processa Netflix, afirma que jogo amoroso era viciado em violência

Concorrente de “O Amor é Cego” Renée Poché diz que os produtores por trás do reality show da Netflix a colocaram em uma bandeira vermelha ambulante e estão tentando levá-la à falência por se manifestar… então agora ela está processando.

Renee, que aparece na quinta temporada do popular reality show de namoro, está perseguindo a Netflix e a produtora ‘LIB’ Delirium TV … alegando que eles a combinaram com um viciado em drogas mentiroso, violento e emocionalmente instável e a forçaram a passar longos períodos sozinha com ele, apesar de suas preocupações.

De acordo com a ação, obtida pelo TMZ, Renee diz que seu par pré-determinado, Parede de Carterestava desempregado, viciado em drogas e álcool, afastado da família, sem-teto, violento e morreu quando os produtores os compararam para as câmeras.

No programa, os competidores vão para grupos separados para encontrar seus acompanhantes, flertando e conversando através de alto-falantes, sem conseguir ver a outra pessoa. Para se conhecerem pessoalmente, dois concorrentes precisam primeiro ficar noivos e depois serem levados para um resort mexicano para passar férias antes de serem enviados para suas cidades natais para planejar o casamento.

Renee diz que inicialmente se deu bem com Carter, mas afirma que mais tarde descobriu que ele estava mentindo descaradamente e estava longe de ser adequado para casamento.

Em seu processo, Renee diz que a produção a submeteu a uma rigorosa verificação de antecedentes e afirma que Delirium devia saber sobre os “problemas preocupantes” e “instabilidade mental” de Carter. Ela diz que ficou com medo de passar um tempo com ele, mas afirma que os produtores os forçaram a filmar juntos por longos períodos.

Renee afirma que Carter era emocionalmente abusivo dentro e fora das câmeras, abusava fortemente de drogas e álcool e ameaçou fisicamente um operador de câmera no México.

Ela diz que os produtores a ameaçaram com uma ação legal se ela não avançasse com o noivado, e quando chegaram à sua cidade natal, no Texas, os produtores a alertaram para garantir que Carter não tivesse acesso a armas de fogo ou armas, porque temiam que ele machucasse o próprio Renee. ou outros.

Renee também afirma que os produtores a advertiram por não dar uma chance a Carter e a encorajaram a continuar filmando com ele.

Assim que o programa terminou, Renee diz que foi informada que seu relacionamento com Carter seria eliminado do programa… e ela afirma que é porque Carter ameaçou cometer suicídio se a filmagem fosse ao ar.

Aguardando sua permissão para carregar a mídia do Instagram.

Desde então, Renee cancelou o noivado e falou sobre sua experiência em vários podcasts, e ela afirma que Netflix e Delirium estão tentando arruiná-la por ir a público.

Ela diz que Delirium alega que está violando seu NDA e está pedindo US$ 4 milhões dela como resultado… apesar de ela ganhar apenas US$ 8.000 para estar no programa.

Renee diz que o NDA é realmente ilegal… e ela quer uma declaração do tribunal de que o NDA é ilegal, inválido e inexequível… e ela está indo atrás da Netflix e da Delirium por danos.