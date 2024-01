‘Love Story’ de Taylor Swift e Travis Kelce rouba a cena no engenhoso vídeo promocional dos playoffs dos Chiefs

Tele jogos decisivos estão quase chegando. No domingo, o Chefes iniciar adequadamente a defesa do título e, em preparação, já está animando os torcedores antes do confronto contra o Golfinhos de Miami.

Na verdade, na noite de quinta-feira, os Chiefs divulgaram seu vídeo promocional habitual dos Playoffs em que um o narrador, vestido com um smoking vermelho de seda e gola alta branca, relata as recentes vitórias dos Chiefs no Super Bowl de forma épica.

A história de amor de Travis Kelce e Taylor Swift rouba a cena no vídeo promocional dos playoffs do ChiefsMC

“A temporada regular acabou e tivemos um ótimo ano / Feliz pós-temporada, reino dos Chiefs, os playoffs chegaram / Pode não ser um feriado, mas vamos tratá-lo como um / Três Super Bowls em nosso nome e a diversão apenas começou”, ele começa, de forma bastante poética.

É claro que o narrador não perdeu a oportunidade de mencione o romance da estrela do Chiefs, Travis Kelce, com a cantora Taylor Swift.

“O Dia dos Namorados está com ciúmes da ‘história de amor’ que temos / Quem poderia separar a zona final de Trav?” ele lê, enquanto imagens enfáticas de ‘Trav’ fazendo recepções e marcando touchdowns são exibidas na tela.

Apesar da importância das próximas semanas na batalha pela conquista do Super Bowl, o A história de amor de Travis e Taylor continua dominando as manchetes. Tanto os Chiefs quanto as contas oficiais da NFL entraram na ação romântica. Em dezembro, a liga produziu um cartoon do tight end fazendo pulseiras de amizade– ele supostamente deu um a Swift em sua perseguição inicial por ela.

Nas últimas semanas, rumores de noivado também ressurgiram, com alguns até afirmando que um o casamento de verão pode estar nos planos.