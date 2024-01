LSU está com problemas financeiros, apesar do sucesso de Angel Reese e do campeonato da NCAA

Tas Lady Tigers, lideradas por Anjo Reese, enfrentaram derrotas consecutivas após um desastre na abertura da temporada. Isso prejudicou a candidatura de Kim Mulkey ao campeonato, refletindo negativamente no desempenho da equipe. O aspecto financeiro também ensombrou a campanha da LSU, com o departamento atlético relatando um déficit significativo.

Apesar da vitória do ano passado ter sido o jogo do campeonato com maior pontuação na história do basquete feminino da NCAA, os Tigers agora estão sob escrutínio.

Incidente ‘violento’ do acelerador de Angel Reese durante o jogo LSUMC

Os desafios financeiros da equipe vieram à tona, com Demonstração de receitas e despesas da LSU revelando um déficit de US$ 4 milhões no ano passado. A seleção feminina de basquete enfrentou especificamente um déficit do programa de quase US$ 8 milhões. As despesas dispararam para cerca de 10,3 milhões de dólares, com uma parcela significativa alocada para salários e bônus dos treinadores, quase o dobro da receita gerada pelo programa.

A receita do programa no ano passado foi de pouco menos de US$ 2,5 milhões, destacando a pressão financeira que a equipe enfrenta. Apesar destes desafios, o programa de futebol da LSU continua a gerar uma parte considerável das receitas do departamento, cerca de 105,7 milhões de dólares no ano passado.

Os negócios NIL estão tendo um impacto

Os acordos NIL também impactaram a receita do programa, com jogadores como Angel Reese e Flau’jae Johnson aproveitando seu nome, imagem e semelhanças para ganhar dinheiro. Angel garantiu vários acordos NIL com marcas como Reebok, Bose e McDonald’s, ganhando US$ 1,7 milhão este ano.

Da mesma forma, Flau’jae Johnson tem acordos com marcas como Puma, Tampax, Powerade e JBL Audio. Esses acordos têm impacto direto na geração de receita do time, pois podem atrair mais torcedores, gerando aumento na venda de ingressos e mercadorias.

Por mais eficazes que possam parecer os acordos NIL na geração de receitas, podem não ser uma medida direta do sucesso da LSU. A equipe pode ter que fazer ajustes para manter seu balanço em ordem.

Concluindo, as Lady Tigers não enfrentam apenas desafios judiciais, mas também obstáculos financeiros que estão a afectar a sua campanha. Apesar dos contratempos, a equipe continua buscando o sucesso dentro e fora das quadras.