Lua Cheia em fevereiro de 2024: Quando será a próxima lua cheia em 2024?

TO calendário celestial para 2024 começa com um evento estelar ao darmos as boas-vindas à primeira lua cheia do ano, conhecida como Lua do Lobo. Na quinta-feira, os observadores do céu terão a oportunidade de testemunhar este fenómeno astronómico de tirar o fôlego, que ocupa um lugar significativo em várias narrativas culturais.

O Lua Lobo, um termo cunhado pelas tribos nativas da América do Norte, reflete a conexão profundamente enraizada entre os lobos e o satélite natural da Terra. Notavelmente, este período também coincide com a época de acasalamento dos lobos, acrescentando uma camada de maravilha natural ao evento.

Historicamente, esta lua cheia também tem sido referida como a Lua Velha ou Lua Gelada, uma homenagem às temperaturas frias de janeiro. O evento lunar começou na noite de quarta-feira, mas atingirá seu pico de luminosidade na quinta-feira, 25 de janeiro, às 12h54, horário do leste dos EUA (9h54, horário do Pacífico).

De acordo com a NASA e o Departamento de Aplicações Astronômicas do Observatório Naval dos EUA, a Wolf Moon terminará nas primeiras horas de 26 de janeiro.

Quando é a próxima lua cheia em 2024?

Mas o espetáculo celestial não termina aí. O a próxima lua cheia está programada para aparecer em 24 de fevereiro de 2024. A lua cheia ocorre aproximadamente a cada 29,5 dias quando o satélite se alinha atrás da Terra em relação ao Sol, totalmente iluminado por este último.

A próxima lua cheia será visível às 12h30 GMT, posicionada na majestosa constelação de Leão.

A segunda lua cheia de 2024 é tradicionalmente conhecida como a Lua de neve. Este nome, dado pelas tribos norte-americanas, reflete a época do ano em que a neve costuma atingir seu pico.

O Lua de neve também era conhecida como Lua da Fome devido à escassez de comida e caça durante esta temporada.

Somando-se ao fascínio, o Lua de neve de fevereiro será a primeira microlua do ano. Uma microlua ocorre quando a lua cheia coincide com o apogeu – o ponto onde a lua está mais distante da Terra.

Como resultado, a lua pode parecer um pouco menor do que o normal, fenômeno destacado pelo site Star Walk.

Tanto para os entusiastas da astronomia como para os observadores casuais, estas próximas luas cheias oferecem uma exibição espetacular e um lembrete da nossa conexão com o vasto cosmos.

Quer você olhe para o Lua Lobo com seu significado histórico e natural ou aguardar a beleza única da Lua de Neve, o céu noturno do início de 2024 é imperdível.