Ludacris disses Katt Williams sobre a reação do Freestyle à entrevista do ‘Club Shay Shay’

Ludacris e a esposa dele Eudóxia também foi vítima da ira de Kat Williams ‘entrevista viral do “Club Shay Shay”, mas em uma resposta ardente de freestyle… Luda está dizendo a Katt para voltar porque ele não o conhece assim!!!

A estrela de “Velozes e Furiosos” não faz muito rap atualmente, mas voltou ao estúdio na noite de quinta-feira para lançar um freestyle sobre o clássico instrumental “Devil in a New Dress” de Kanye West – claramente voltado para a cabeça de Katt.

Durante sua reunião de 3 horas com Shannon Sharpe Katt jurou que Luda se juntou aos Illuminati depois de vender sua alma para a franquia “Velozes e Furiosos” em troca de US$ 200 milhões.

Katt também deu a entender que Luda foi destituída de sua negritude e mandou um tiro insano contra a esposa de Luda por ser uma “esposa de pele clara e cara feia” – um golpe selvagem, especialmente considerando que Luda colaborou com Katt em seu single de sucesso de 2004 “Pimpin’ All Pelo mundo.”

Luda iniciou seu fluxo anti-Katt gritando Snoop Dogg e então respondendo maliciosamente às zombarias de Katt e esclarecendo sua sexualidade … “Eles estão jogando sombra porque os manos nunca poderiam tirar meu brilho … Nunca fui Illuminati, apenas Ill-Luda-nati / E eu só saí com vadias quando vêm de qualquer festa.”

O freestyle terminou com um RIP para o diretor de “2 Fast Too Furious” John Singleton e um aviso final para Katt … “Afro com costeletas, sim, essa é minha assinatura / O vício está aumentando, os comediantes verificam sua temperatura.”