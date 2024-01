Luft está NA PROCURA por novos profissionais no mercado

A Luft Logistics, empresa que é um dos maiores operadores logísticos do Brasil, especialista na implementação de soluções customizadas, exclusivas e inovadoras nos segmentos de saúde, agronegócio, varejo e e-commerce, está contratando mais pessoas para o seu time. Isto é, com vagas no Sul e no Sudeste, confira quais são os cargos abertos:

Motorista Carreteiro – Barueri – SP – Motorista;

Comprador (a) de Peças de Caminhão – Itapevi – SP – Compras;

Comprador (a) de Peças de Caminhão – Barueri – SP – Compras;

Coordenador (a) Logístico – Itajaí – SC – Logística;

Farmacêutico (a) Responsável Técnico (a) – Porto Alegre – RS – Administração Geral;

Jovem Aprendiz Administrativo – Itapevi – SP – Administração Geral;

Assistente de Inventário – Itapevi – SP – Estoque, Armazenagem, Depósito;

Auxiliar De Operações – PCD – Itapevi – SP – Estoque, Armazenagem, Depósito;

Conferente de Logística – Itajaí – SC – Estoque, Armazenagem, Depósito;

Operador (a) de Empilhadeira – Itajaí – SC – Estoque, Armazenagem, Depósito;

Coordenador (a) de Operação Logística – Itajaí – SC – Logística.

Mais sobre a Luft

Dando mais informações sobre a empresa, vale frisar que a Luft Logistics trata-se de uma companhia com quase 50 anos de história, fundada em 1975. Oferece soluções customizadas e exclusivas para seus clientes nos segmentos de agronegócio, e-commerce, farmacêutico e hospitalar.

Composta pelas marcas Luft Agribusiness, Luft Healthcare e Luft Solutions, há 40 anos a Luft vem se superando e desenvolvendo soluções inovadores para seus clientes, comprovando assim que é uma empresa líder e diferenciada.

Por fim, falando mais especificamente da Luft Agribusiness, vale frisar que trata-se da líder em serviços para o mercado logístico de agronegócio e opera toda a cadeia em todo território brasileiro, com centros de distribuição em 7 estados. Disponibiliza soluções completas em logística para o mercado brasileiro de agronegócios, da operação de contêineres e matérias-primas importadas até a entrega dos produtos acabados ao cliente final.

Conheça alguns benefícios da empresa

Assistência médica;

Assistência odontológica;

Estacionamento;

Seguro de Vida;

Dentre outros.



O que é preciso para enviar o seu currículo?

Agora que já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa CLICAR NESSE LINK para ir automaticamente à página da InfoJobs.

Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar

