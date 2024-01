Luis Suarez: Messi, Alba, Busquets e eu sonhávamos em nos aposentar no Barcelona

Luis Suarez apareceu pela primeira vez diante da mídia como um Inter Miami jogador.

Ele se reencontrou com Leo Messi, Jordi Alba e Sergio Busquets e foi muito direto ao relembrar sua passagem pelo Blaugrana.

Lionel Messi e Luis Surez trazem magia ao primeiro treino com o Inter Miami

“Não imaginava que estaríamos juntos novamente porque pensei que Leo terminaria a carreira no Barcelona”, disse. Suárez admitiu.

“Em 2019 imaginávamos ganhar tudo no Barcelona e sonhávamos em nos aposentar lá. Primeiro eu saí e depois todos eles foram atrás de mim.”

Apesar da distância entre os ex-jogadores blaugrana O Clássico deste domingo está marcado em vermelho no calendário para o quarteto.

“Ainda não conversamos sobre isso, mas com certeza vamos nos encontrar para assistir porque gostamos de futebol, gostamos do Barcelona e é sempre bom ver uma final da Supercopa. Desejo ao clube e a alguns dos meus companheiros tudo de melhor”, disse Suárez.

“A situação atual é o que conta, estar na final da Supertaça mostra que eles são uma boa equipe. Sei que no campeonato eles não estão no nível que se espera deles, mas estão em crise.

“O time está em construção, tem muitos jogadores novos, e é difícil, mas aos poucos todos os problemas que eles têm serão resolvidos. A primeira coisa é amanhã, que eles tentam ganhar uma taça, o que sempre ajudará Xavi e o toda a equipe, tanto moral quanto emocionalmente.”

Para Suárez, um dos fatores mais decisivos na contratação Inter Miami era o lado pessoal, e Messi, Alba e Busquets elogiaram a cidade e o clube.

“Cada um tem a sua vida e a sua família, falaram muito bem comigo, estão muito felizes”, continuou.

“Alguns acham mais difícil, outros menos. O Sergio estava saindo pela primeira vez e a mudança pode ser um pouco difícil, mas hoje ele me disse que os filhos estão bem, isso é importante.

“Jordi também, depois de tantos anos no Barcelona, ​​uma grande mudança, três filhos, é difícil. Leo estava mais acostumado e eu estou ainda mais acostumado do que eles por causa das mudanças que fiz. mais conselhos do que eles podem me dar sobre a vida lá fora.”

Luis Suárez está feliz por voltar a jogar com os amigos

Com o oficial Inter Miami Conta do Instagram legendando uma imagem dos quatro jogadores com ‘nada melhor do que jogar futebol com os amigos’, Suárez refletido no sentimento.

“É bom relembrar os grandes momentos que passamos juntos no clube com que todos sonhamos, o Barcelona. Outro motivo é reencontrá-los. Essa imagem traz boas lembranças e é hora de mostrá-la em campo. Somos muito ambiciosos e profissional, estamos comprometidos.

“Temos que sonhar grande e porque não sonhar com quatro títulos. Depende de nós, temos que mostrar isso em campo”.