Luis Surez irritado com o golpe de Lionel Messi

Luis Surez se reuniu com Leo Messi,Jordi Alba e Sérgio Busquets, assim como antigamente no Barcelona, ​​mas agora no Inter Miami FC. Para Suárez, um dos fatores mais decisivos na hora de assinar Inter Miami foi o aspecto pessoal, e Messi, Alba e Busquets elogiaram a cidade e o clube.

O jogador de futebol uruguaio parece ter ficado bravo com Messi após passar por uma atividade de jogo entre seus companheiros do Inter Miami.

O Inter Miami iniciou 2024 com seu primeiro treino do ano e viu Luis Suarez entrar em campo ao lado Messi pela primeira vez desde a última vez que os dois jogaram juntos no Barcelona, ​​depois que o uruguaio deixou a Catalunha em 2020, assinando com o Atlético de Madrid.

Superestrela argentina Lionel Messi mudou o MLS paisagem depois de assinar para A equipe de David Beckham, Inter Miami, já que sua presença por si só é suficiente para despertar o interesse dos torcedores pelo time e para que outros jogadores de classe mundial unam forças com ele.

Suárezque deverá ser especialmente uma das contratações mais importantes para o Temporada 2024 da MLSadiciona uma camada extra de entusiasmo ao Inter Miami FC.