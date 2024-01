Luka Doncic expulsou torcedor do Suns da arena: Isso é o que eles estavam gritando

euuka Doncic e seu Dallas Mavericks teve uma noite para esquecer na quarta-feira depois de perder pesadamente em casa (132-109) para o Fênix Sóis. Apesar do guarda quase ter conseguido um triplo-duplo (34 PTS, 9 AST e 8 REB), seu time desabou em casa e ele ainda teve que aguentar alguns questionamentos em seu próprio país. Centro American Airlines.

Luka Doncic pede à segurança para expulsar torcedor do Suns@espn_macmahon

A estrela eslovena fez com que a segurança expulsasse um torcedor do Phoenix Suns que estava lançando comentários sarcásticos em sua direção. O torcedor do time visitante estava sentado apenas duas fileiras atrás da fileira de imprensa do meio da quadra, ao alcance da voz de todos os jogadores e árbitros na quadra. Assim que Doncic se cansou, ele pediu ao segurança para expulsar o torcedor que estava usando um Devin Booker camisa.

O que o questionador do Suns gritou com Luka Doncic?

De acordo com o repórter da ESPN Tim MacMahon, o torcedor gritou o seguinte para Doncic: “Luka, você está cansado! Mete a bunda na esteira!”. O comentário provocou a ira do astro do Mavs, que prontamente falou com o segurança, apontou para o torcedor e o forçou a sair.

Muitos torcedores próximos do Mavericks, que provavelmente ficaram irritados com as reclamações, aplaudiram enquanto o torcedor subia as escadas em direção à saída. Embora o homem tenha sido forçado a perder muitos jogos, ele finalmente riu por último, já que seu time venceu e melhorou seu recorde para 26-18 e atualmente é o quinto cabeça-de-chave no Conferência Oeste. Enquanto isso, os Mavs estão em oito com 24-20.

Ele estava me xingando durante todo o primeiro tempo Luka Doncic

Doncic falou sobre o incidente após o jogo

Após o jogo, Doncic conversou com a mídia e disse que as reclamações do torcedor foram constantes ao longo do primeiro tempo: “Ele ficou me xingando durante todo o primeiro tempo. Eu nunca expulsaria um torcedor. O astro do Mavs também travou uma guerra de palavras com MacMahon, que deu a notícia sobre a expulsão: “Você será o primeiro a sempre colocar algo ruim sobre mim”.