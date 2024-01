Luke Rockhold relata sessão de sparring com o ‘idiota tagarela’ Sean Strickland

As primeiras impressões de Luke Rockhold sobre o ex-campeão peso médio do UFC, Sean Strickland, não foram muito boas, já que ele conta que Strickland entrou na academia de sua casa no dia do sparring.

“Ele é aquele cara que não se importa”, disse Rockhold no Podcast JAXXON. “Ele vai tentar matar você. Sean Strickland entrou na RVCA uma vez e ele era um idiota tagarela que eu pensei, ‘Quem diabos é esse cara?’ Eu estava com tanta ressaca, tão irritado que pensei, ‘P****, vou brigar com esse cara, não aguento’.

“Mas eu tinha visto ele… ele machucou um cara na academia. Ele o machucou com um chute na cabeça. Faltando uns 30 segundos para o fim, ele o balançou e [the coach] foi tipo, ‘Continue, termine a rodada.’ Em vez do que a maioria das pessoas faria, que é tentar trabalhar com ele – especialmente quando você está no território de outra pessoa – Sean voltou direto para aquele chute na cabeça e tentou nocauteá-lo várias vezes. Faltam 30 segundos para o fim do round, o garoto acabou, mostre-se como um cara de merda e tente terminar o round ao invés de apenas voltar para o poço e nocauteá-lo.

Strickland se tornou uma das maiores estrelas do UFC depois de derrotar Israel Adesanya pelo título dos 185 libras no UFC 293, em setembro. Ele foi a atração principal do primeiro pay-per-view do ano da promoção no UFC 297 no início deste mês e perdeu por decisão dividida para o novo campeão Dricus du Plessis.

Assim como Strickland, Rockhold teve uma curta temporada como campeão dos médios do UFC, perdendo o título em sua primeira defesa para Michael Bisping no UFC 299, em junho de 2016.

Naquele dia na RVCA, Rockhold acabou tendo a oportunidade de treinar com Strickland, e diz que apesar de se sentir mal depois de uma noite consumindo bebidas para adultos, ele se manteve firme.

“Lembro que tivemos uma pequena briga durante uma rodada”, explicou Rockhold. “Ele é complicado, ele é um cara um pouco complicado.

“Fui ao banheiro, coloquei papel toalha [and] enrolei-o em meus dentes como um bocal molhado da velha escola, e eu estava engolindo a coisa, brigando com ele de ressaca, e estava perto. Foi uma rodada disputada. Eu adoraria trazê-lo de volta aqui [to spar again].”