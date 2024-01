Luta de rua de Ian Ziering não provocada por motociclistas, então reivindique passageiros com tripulação

O vídeo de Ian Ziering brigar com um grupo de motociclistas em Hollywood conta toda a história – pelo menos de acordo com um dos motociclistas que disse ao TMZ… todo o incidente foi completamente não provocado por parte da equipe do motor.



Conversamos com dois homens na quarta-feira no “TMZ Live” que às vezes andam com a gangue 605 Minibike, mas não são membros da gangue. Dizem que Ian foi de 0 a 100 sozinho, sem qualquer altercação antes do vídeo que vimos.

Os 2 pilotos aqui passam Roy dar Noturno. Nocturnal é o cara que esteve lá no domingo, e até gravou o vídeo atrás do SUV do Ian.



Nocturnal insiste que o primeiro encontro do grupo com Ian foi ali mesmo, na Hollywood Blvd, quando o vídeo começa.

Ele diz que dois de seus colegas motociclistas estavam fazendo uma divisão legal de faixa, e Ian tentou propositalmente impedi-los de entrar na frente de seu carro… mesmo que eles tivessem todo o direito de fazê-lo.



Eles dizem que parece que Ian não gostou disso… e alegam que ele pulou do carro dele para iniciar uma luta física sozinho. Se houve algum contato incidental – Nocturnal e Roy insistem que foi obra do próprio Ian… e que foi ele quem provocou um confronto feio.

Nocturnal e Roy dizem que não sabem por que Ian pode ter agravado as coisas do jeito que fez – especialmente com sua filha ali com ele – mas eles teorizam que ele estava tendo um dia muito ruim… e deixaram escapar seu frustrações nos motociclistas.



Como informamos pela primeira vez, o LAPD está investigando o incidente por crime de vandalismo – por bater no para-brisa de Ian com um capacete – e contravenção por agressão pela briga.