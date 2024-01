Lutador do KSW que marcou um nocaute absurdo por baixo recebe suspensão de 4 anos por causa de esteróides

Krzysztof Glowacki marcou um dos nocautes mais incríveis de 2023, mas 2024 já foi cruel com ele.

A Reuters informou na quarta-feira que Glowacki recebeu uma suspensão de quatro anos do Antidoping do Reino Unido após teste positivo para esteróides anabolizantes. O recente lutador KSW e ex-campeão de boxe peso cruzado da WBO está proibido de participar de qualquer competição atlética durante sua suspensão.

A UKAD supervisiona os esforços antidopagem em 40 desportos olímpicos, paraolímpicos e profissionais no Reino Unido e é supervisionada pelo Parlamento. O regulador reclama do Código Mundial Antidopagem, considerado uma das medidas mais conceituadas dos esforços antidoping.

É um golpe devastador para Glowacki, 37, que fez uma estreia de sucesso no MMA em junho passado, no segundo evento “Coliseu” do KSW, no PGE Narodowy, em Varsóvia, na Polônia. Glowacki marcou um nocaute milagroso na última posição após ser totalmente montado, e o destaque rapidamente se tornou viral, ganhando mais tarde a consideração de Nocaute do Ano.

A falha no teste de drogas não está ligada à aparição de Glowacki no KSW, mas sim a uma luta de boxe que aconteceu em janeiro de 2023 em Manchester, Reino Unido. Lá, Glowacki perdeu por nocaute técnico no quarto round para Richard Riakporhe, sua terceira derrota em quatro lutas. Sua amostra de urina do teste daquela luta deu positivo para Boldenona, um esteróide anabólico androgênico sempre proibido.

Glowacki detém um recorde de 32-4 (20 KOs) no boxe. Ele começou sua carreira com um recorde de 26-0, uma sequência que incluiu a conquista do título cruiserweight da WBO em agosto de 2015; ele o defendeu com sucesso uma vez.