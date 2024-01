Madison Cawthorn diz que adorou ser assado no especial de comédia de Dave Chappelle

Dave Chappelle mira pessoas com deficiência em seu novo especial de comédia… e um de seus alvos, Madison Cawthorne diz que é kosher… e engraçado!!!

O ex-congressista disse ao TMZ… ele adorava ser criticado por Dave, e as piadas sobre ele estar confinado a uma cadeira de rodas eram um jogo justo porque ele é uma figura pública.

No novo especial da Netflix de Dave, ‘The Dreamer’, ele brinca sobre uma época em que conheceu o ex-deputado. da Carolina do Norte, dizendo … “Eu simplesmente fui embora. Queria que ele me visse fazer algo que ele não poderia fazer. Eu pulei.”