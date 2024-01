Madonna processada por iniciar shows no Brooklyn tarde

Madona pode ter que aprender uma lição sobre pontualidade da maneira mais difícil… dois homens acabaram de entrar com uma ação coletiva contra ela por começar seus shows atrasados.

De acordo com os documentos obtidos pelo TMZ … Michael Companheiros dar Jonathan Hadden estão liderando a acusação contra a lendária estrela pop e organizadora de shows Live Nation, alegando que devem grandes danos depois que os shows programados para começar às 20h30 horário do leste dos EUA só começaram às 22h30.

De acordo com o processo, o início tardio constitui um “exercício desenfreado de propaganda enganosa, deturpação negligente e práticas comerciais injustas e enganosas”.

Os demandantes estão processando por danos não especificados e visando todas as três noites em que Madonna apareceu atrasada no Barclays Center em dezembro – mas dizem que Madonna tem um longo histórico documentado de não começar na hora certa (mais sobre isso mais tarde).

Outra nota interessante… os demandantes reconhecem que Madonna teve um problema de saúde que fez com que o show fosse adiado de julho para dezembro, mas não acho que isso seja desculpa suficiente para iniciar os shows com 2 horas de atraso.

Esses caras também listam seus ingressos caros… listando os valores em dólares de US$ 155,90 e US$ 292,50, respectivamente. Na opinião deles, isso é dinheiro jogado fora, considerando o atraso de Madge.

Lembre-se… uma infecção bacteriana grave colocou Madonna no hospital e fontes nos disseram que ela estava lutando contra uma febre por cerca de um mês antes que ela finalmente desmaiasse. Obviamente a turnê foi postergado … finalmente começando em outubro.

Sabíamos que as pessoas estavam você faz xixi sobre o atraso de Madonna, aliás… quando os shows em Nova York aconteceram em dezembro, os fãs recorreram às redes sociais para expressar seu descontentamento em esperar pela Rainha do Pop. (FWIW, uma fonte na época nos disse que o atraso se devia a problemas de som.)

Se você acha que Madonna está se preocupando com o processo, pense novamente… porque esta não é a primeira vez que ela é processada por ter começado tarde! Ela foi processada em 2019 e em 2020 por chegar atrasada aos seus shows e – no caso do processo de 2019 – Madonna deu uma resposta GOATed que você precisa ouvir para acreditar.