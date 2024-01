Mãe carrega filhos para fora do passeio ‘It’s a Small World’ da Disneyland Paris

Uma família na Disneyland Paris não estava com vontade de ficar parada quando um famoso passeio aquático quebrou – porque Mamãe Ursa pegou seus filhos e foi embora… desafiando as ordens de ficar onde estava.

Confira esta filmagem – ela mostra uma mulher sentada em seu barco ‘It’s a Small World’ com seus filhos pequenos, antes de arregaçar as calças e tirar os sapatos para entrar na água… ajudando seus 4 filhos a sair do passeio, que foi interrompido por algum motivo.

Ela é muito prosaica aqui… tirando as crianças uma por uma e carregando-as para terra firme… onde todos os famosos bonecos e cenários do ‘Small World’ cantam e dançam.

Outras pessoas no passeio parecem chocadas e talvez até um pouco divertidas com o movimento rebelde aqui. Vamos admitir – é uma cena chocante… uma família saindo do barco e entrando no set não é exatamente um código de trapaça para colocar um passeio quebrado em funcionamento novamente. Mas, novamente, quando alguém quer seguir em frente… supomos que sim.