Mãe de um filho de 8 anos que Jason Kelce levantou para conhecer Taylor Swift conta como a estrela pop reagiu ao vê-la

J.ason Kelce foi notícia por suas travessuras durante o jogo Chiefs vs Bills no domingo, incluindo levantar Ella Piazza, de 8 anos, que é uma grande fã de Taylor Swift, para que ela pudesse compartilhar um pouco de amor com a estrela pop.

Depois Jason Kelce comemorou o touchdown de Travis Kelce tirando a camisa, ele pegou a jovem Ella que estava segurando um “Eu amo Taylor Swift” assinar para que o cantor da Eras Tour pudesse ver a garota e dizer olá. Sua mãe, Jessica Piazza, conversou com o programa Today para dar detalhes sobre o ocorrido.

Jessica Piazza, fã de longa data do Bills foi entrevistado e mencionado “Eu não tinha ideia de como isso era viral até que acordei às 6 da manhã com milhares de mensagens de amigos que viu primeiro no Barstool Sports e depois em todos os lugares!”

No vídeo abaixo você confere como Kelce levantou a garotinha que ficou muito feliz em conhecer Taylor e cumprimentá-la. Jéssica comentou que era O primeiro jogo de futebol de Ellae não está “totalmente ciente ainda” do que aconteceu.

“Ella trabalhou tanto naquela placa. E na semana anterior ela estava contando a todos os seus amigos da escola que encontraria Taylor Swift no jogo”, disse Piazza. “Eu sabia onde estávamos sentados – e estava claro do outro lado do estádio onde os Kelces provavelmente estavam sentados. Mas eu não queria dizer nada.”

A mãe de Ella afirma que não sabia que Taylor iria ao jogo e estaria no camarote mais próximo dela.

“Era o intervalo e muitas pessoas tinham saído de seus assentos para ir ao banheiro, tomar uma bebida ou algo assim, então tentamos subir cada vez mais alto. Ella que estava abrindo o caminho”, Jéssica mencionou.

Quando as pessoas viram o sinal dela, todos começaram a ajudá-la. Foi muito fofo

Jessica pensou que confundiu Jason Kelce com Ryan Fitzpatrick, o ex-QB do Bills que tinha o hábito de tirar a camisa, no entanto,mais tarde, ele reconheceu Kelce e deixou Ella ir com ele.

Jessica também elaborou sobre o que aconteceu quando Ella viu Taylor “Ela acenou de volta e sorriu, e Ella estava no paraíso absoluto. Ela provavelmente ainda não percebe que Jason Kelce também é uma grande estrela. Ela simplesmente não conseguia acreditar que viu Taylor! No resto do jogo ela esteve nas nuvens.”