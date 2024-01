Magia de Messi: valorização do Inter Miami dispara desde a chegada do argentino

Tele assinou com a lenda do futebol Lionel Messi por Inter Miami em 2023 catapultou a franquia a patamares sem precedentes, transformando o time em uma potência dentro e fora do campo.

MessiA chegada dos EUA aos Estados Unidos marcou um ponto de viragem para MLS e Inter Miami, provocando um aumento na popularidade e um aumento surpreendente no valor geral da franquia. O cenário financeiro da liga testemunhou uma mudança notável, com o valor médio da franquia avançando para a marca de US$ 700 milhões, mostrando o impacto generalizado da Messiinfluência.

O maestro argentino não perdeu tempo em deixar sua marca em campo, fazendo uma estreia espetacular que incluiu um gol de falta de cair o queixo contra Cruz Azul no Taça das Ligas. Suas 14 partidas subsequentes pelo Inter Miami mostraram seu nível, contribuindo com cinco gols e onze assistências e culminando com o triunfo do time na Copa das Ligas – o primeiro troféu do clube.

Apesar de ter perdido por pouco uma vaga nos playoffs MLSo impacto de Messi foi inegável, considerando Inter Miami posição anterior perto do final da liga antes de sua chegada. Os especialistas agora valorizam Inter Miami como o terceiro time mais valioso da MLS, um feito notável dado o aumento meteórico da receita do clube de US$ 55 milhões para surpreendentes US$ 127 milhões.

Miami está trazendo reforços

Com a adição de craques como Luis Suarez No elenco, o Inter Miami pretende dominar a MLS e garantir seu primeiro campeonato. O Estádio DRV PNK tornou-se um centro para ex- Barcelona jogadores, criando um sentimento de camaradagem e ambição dentro da equipe.

David Beckham, co-proprietário de Inter Miami, inegavelmente encontrou ouro com a assinatura de Messi. As estatísticas da equipe em diversas métricas a impulsionaram para a terceira posição no ranking MLSclassificações de avaliação da empresa, quebrando a cobiçada barreira de US$ 1 bilhão. O valor da marca aumentou incríveis 74% desde a chegada de Messi, solidificando o status do Inter Miami como um jogador importante no futebol americano.

Enquanto LAFC atualmente detém a avaliação mais alta de US$ 1,15 bilhão, Inter Miami segue de perto, superando potências tradicionais como LA Galáxia. O efeito Messi estende-se para além do campo, impactando significativamente os esforços do clube fora de campo. Acordos de patrocínio, incluindo um acordo de camisas com a Royal Caribbean, acrescentaram somas substanciais aos cofres da equipe.

O Messi A camisa, adornada com o icônico ’10’, tornou-se uma sensação nas paradas de vendas da América do Norte, ultrapassando até mesmo gigantes europeus estabelecidos. Coproprietário do Inter Miami, David Beckhamvivenciou pessoalmente o fervor quando as camisas de Messi quebraram recordes de vendas, atestando o apelo global do astro argentino.

Como Messi se prepara para sua primeira temporada completa no Inter Miami em 2024, o clube e seus parceiros estão se preparando para uma demanda sem precedentes pela cobiçada camisa ‘Messi 10’, ressaltando o impacto duradouro da Messi magia na franquia florescente. Inter Miami A jornada de um time em dificuldades a uma potência de bilhões de dólares é uma prova da influência transformadora de um dos maiores jogadores de futebol da história.