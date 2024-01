Magomed Ankalaev destrói o nariz de Johnny Walker com nocaute violento no UFC Vegas 84

Magomed Ankalev resolveu alguns assuntos inacabados com Johnny Walker ao desferir um nocaute violento no segundo round para encerrar o UFC Vegas 84 no sábado.

Depois que seu primeiro encontro terminou com um decepcionante sem competição em outubro passado, Ankalaev esperou três meses para ter outra chance contra Walker – e ele certamente aproveitou ao máximo. Ankalaev colocou Walker com o pé atrás durante o segundo round antes de acertar um gancho de direita devastador que acertou no queixo. Assim que Walker atingiu a tela, Ankalaev seguiu com um uppercut brutal que acertou o nariz do brasileiro e obrigou o árbitro Marc Goddard a interromper rapidamente a luta.

O fim veio aos 2:42 do segundo turno.

“Eu estava preparado para isso há muito tempo”, disse Ankalev após sua última vitória. “Eu queria a revanche imediatamente.

“Todo mundo que sai para lutar contra mim tenta no primeiro round escolher uma chave contra mim, descobrir como me entender, mas não é algo que eles possam fazer. Quando venho aqui, estou aberto para a caça e todos na minha frente são caçados.”

Como Ankalaev mencionou, Walker saiu agressivo, lançando uma variedade de chutes em busca de uma finalização explosiva, mas depois de algumas trocas violentas, ele começou a se acalmar. Em troca, Ankalaev mostrou equilíbrio e compostura diante de uma abertura violenta do brasileiro.

Enquanto evitava os melhores golpes de Walker, Ankalaev procurou aplicar seu próprio jogo de chute, que saiu pela culatra momentaneamente depois que ele acertou um golpe baixo que interrompeu a ação.

No reinício, Ankalaev começou a marchar para frente novamente, mas estava resignado a seguir Walker pela jaula, escolhendo seus golpes e simplesmente não permitindo que seu oponente o contra-atacasse. O plano funcionou, porque Walker parecia um pouco perdido enquanto continuava a circular, sem realmente responder muito a Ankalaev.

O russo não teve o mesmo problema porque mediu cada golpe até encontrar a abertura para desarrolhar um lindo gancho de direita que fez Walker cair na tela.

Assim que Walker caiu e claramente atordoado, Ankalaev festejou com sua presa com um enorme gancho. O nariz de Walker explodiu com o soco e ele se encobriu para evitar maiores danos, com Goddard se aproximando para resgatá-lo de mais danos.

Foi o ponto de exclamação que Ankalaev precisava depois da forma como terminou a primeira luta. Ele agora está invicto há 11 lutas consecutivas – incluindo um empate com Jan Blachowicz e um no-contest contra Walker – e tem o ouro em mente.

“Estou pronto para lutar pelo título”, disse Ankalaev. “Tenho 10 vitórias seguidas, já faz muito tempo. Eu valho a pena. Dê-me essa luta pelo título agora!”

A partir de agora, o ex-campeão Jamahal Hill deve enfrentar o atual rei dos meio-pesados ​​do UFC, Alex Pereira, assim que se recuperar de uma ruptura no tendão de Aquiles, mas Ankalaev pode ter acabado de se inserir nessa conversa com esta última vitória.