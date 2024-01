Magomed Ankalaev manda mensagem para Alex Pereira e defende a disputa pelo título em Jamahal Hill

Magomed Ankalaev conquistou mais uma grande vitória no sábado e acha que só há um nome que faz sentido para ele: o campeão meio-pesado do UFC, Alex Pereira.

Na luta principal do UFC Vegas 84, Ankalaev nocauteou Johnny Walker no segundo round para acertar a pontuação e possivelmente se posicionar como o desafiante número 1 até 205 libras.

Pouco depois da vitória de Ankalaev, o técnico de longa data do Pereira, Glover Teixeira, enviou uma mensagem nas redes sociais sugerindo que Ankalaev poderia ser o próximo a enfrentar o campeão. Ankalaev respondeu com uma mensagem de sua autoria na coletiva de imprensa pós-luta daquela noite.

“Eu poderia ter vindo aqui hoje e lutado contra Johnny Walker”, disse Ankalaev por meio de um tradutor russo. “Eu poderia ter derrubado ele na hora e vencido com meu ground and Pound no chão, mas em vez disso quis mandar uma mensagem. Eu queria me levantar e nocauteá-lo, e foi o que fiz.

“Agora, para Glover Teixeira, tenho um recado. Não perca tempo tentando ensinar seu aluno a lutar ou agarrar, ele não vai precisar disso. Eu vou chegar lá, vou ficar na frente dele, e sei que ele já foi nocauteado antes no peso médio, então imagine o que vai acontecer se eu enfrentá-lo no meio-pesado. Acredite em mim, ele não vai se sentir confortável lá.”

Ankalaev tem sido uma força dominante na divisão dos meio-pesados, com seu único revés sendo uma derrota literal por finalização no último segundo para Paul Craig em sua estreia no UFC. Desde então, Ankalaev está invicto há 12 lutas consecutivas. Suas únicas falhas são o no-contest contra Walker no primeiro confronto no UFC 294 e o empate dividido contra Jan Blachowicz no UFC 282.

A luta com Blachowicz deveria determinar um novo campeão dos meio-pesados ​​com o título vago em jogo, mas os dois lutaram até um impasse. Embora Ankalaev tenha inicialmente ficado chateado com o julgamento, ele não está mais preocupado com a decisão oficial.

“Eu me considero o campeão desde aquela luta”, disse Ankalaev. “Por algum motivo, os jurados decidiram que ia empatar e eu não tive a chance. Agora tenho a chance novamente de lutar pelo título.

“Então se eu conseguir lutar contra o Pereira, acho que vamos fazer uma grande luta. Vai ser um tiroteio, vai ser uma luta emocionante, vamos fazer o nosso trabalho e vou recuperar o título porque já estou me sentindo um campeão.”

Um obstáculo significativo no caminho de Ankalaev é que Pereira poderia, em vez disso, ser equiparado ao ex-campeão Jamahal Hill. Hill derrotou Teixeira pelo título dos meio-pesados ​​no UFC 283, aparentemente criando uma luta lógica contra Pereira, mas Hill teve que abrir mão do título após sofrer uma lesão no verão passado. Sempre que Hill estiver saudável o suficiente para retornar à ação, presume-se que ele estará na frente da fila para uma oportunidade de campeonato.

Na opinião de Ankalaev, ele tem um caso muito mais forte do que Hill.

“Acho que aqui a matemática dá certo, eu sou mais merecedor do cinturão porque tenho 10 vitórias, seis delas por nocaute, e Jamahal Hill tem oito lutas no total no UFC”, disse Ankalaev. “Portanto, está claro que sou um candidato mais merecedor do que Jamahal Hill.”