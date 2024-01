Maior CONCURSO da história! IBGE anuncia edital com 895 vagas em vários cargos

O concurso do IBGE é dividido em quatro cargos

Se você sonha em trabalhar no IBGE, essa é a sua chance. São quase 900 vagas no concurso, vários cargos e excelentes salários. Aliás, você sabe como se inscrever?

O Maior Concurso da História do IBGE

Com a recente divulgação dos editais do Concurso Nacional Unificado (CNU), Marcio Pochmann, presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), destaca a magnitude deste certame, que se configura como o maior na história do instituto.

Em um pronunciamento público, Pochmann enfatiza a relevância desta seleção, inserida em um amplo processo seletivo nacional conduzido pelo Governo Federal.

Oportunidades Diversificadas

Celebrando o 88º aniversário do IBGE, são ofertadas 895 vagas distribuídas em sete blocos temáticos, abrindo oportunidades para profissionais de diversas áreas. Os cargos disponíveis incluem:

Analista de Planejamento, Gestão e Infraestrutura em Informações Geográficas e Estatísticas: 275 vagas.

275 vagas. Tecnologista em Informações Geográficas e Estatísticas: 312 vagas.

312 vagas. Pesquisador em Informações Geográficas e Estatísticas: 8 vagas.

8 vagas. Técnico em Informações Geográficas e Estatísticas: 300 vagas.



Atrativos Salários e Benefícios

Os salários iniciais variam conforme a função, apresentando valores que oscilam entre R$ 3.741,84 e R$ 9.252,40, além dos benefícios característicos da carreira pública. O período de inscrições ocorre entre 19 de janeiro e 9 de fevereiro de 2024, com taxas de R$ 60 para nível médio e R$ 90 para nível superior, sendo o procedimento realizado exclusivamente pelo site oficial do Gov.br.

É essencial salientar que os candidatos não podem concorrer a blocos diferentes, ou seja, a inscrição é restrita a um cargo de nível superior ou nível médio. A prova está agendada para 5 de maio, abrangendo 220 cidades em todas as unidades da federação, organizada em blocos temáticos alinhados às diferentes áreas de atuação.

Como se inscrever neste concurso IBGE

Os interessados poderão se inscrever entre os dias 19 de janeiro e 09 de fevereiro, ao custo de R$ 90,00 para os cargos de nível superior e R$ 60,00 para nível médio no GOV.br, sendo possível realizar todo o processo por meio do aplicativo oficial do programa.

Vagas por blocos

Veja a seguir os blocos do concurso IBGE:

Bloco 1: Infraestrutura, Exatas e Engenharias: 727 vagas

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) – analista de gestão e infraestrutura em Informações Geográficas e Estatísticas (para as especialidades de Arquitetura, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Geoprocessamento): 13 vagas;

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) – tecnologista em informações geográficas e estatísticas (para as especialidades de Geoprocessamento, Engenharia de produção, gestão em pesquisa, cartografia e geodésia): 120 vagas.

Bloco 2: Tecnologia, Dados e Informação: 597 vagas

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) – analista de planejamento, gestão e infraestrutura em Informações Geográficas e Estatísticas (para as especialidades de Desenvolvimento e Tecnologia da Informação; Redes e telecomunicações; infraestrutura e suporte de Tecnologia da Informação): 70 vagas;

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) – pesquisador em Informações Geográficas e Estatísticas – estatística: 4 vagas;

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) – tecnologista em informações geográficas e estatísticas (para as especialidades de métodos quantitativos; ciência de dados; web design e produção gráfica; estatística): 48 vagas.

Bloco 3: Ambiental, Agrário e Biológicas: 530 vagas

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) – pesquisador em Informações Geográficas e Estatísticas – Geografia: 2 vagas;

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) – tecnologista em informações geográficas e estatísticas (para as especialidades de Análise florestal; análise agrícola e pecuária; análise ambiental; Biologia; Geografia): 27 vagas;

Bloco 5: Educação, Saúde, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos: 1.016 vagas

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) – analista de planejamento, gestão e infraestrutura em informações geográficas e estatísticas – Psicopedagogia: 1 vaga;

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) – pesquisador em informações geográficas e estatísticas – Demografia: 2 vagas;

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) – tecnologista em informações geográficas e estatísticas – Demografia: 1 vaga;

Bloco 6: Setores Econômicos e Regulação: 359 vagas

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) – Analista de Planejamento, Gestão e

Infraestrutura em Informações Geográficas e Estatísticas – Relações Internacionais: 3 vagas;

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) – Tecnologista em Informações Geográficas e Estatísticas – Economia: 29 vagas;

Bloco 7: Gestão Governamental e Administração Pública: 1.748 vagas

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) – Analista de Planejamento, Gestão e Infraestrutura em Informações Geográficas e Estatísticas – Ciências contábeis e gestão de pesquisa: 26 vagas;

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) – Analista de Planejamento, Gestão e Infraestrutura em Informações Geográficas e Estatísticas – Planejamento, Orçamento e gestão administrativa, auditoria e corregedoria: 152 vagas;

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) – Analista de Planejamento, Gestão e Infraestrutura em Informações Geográficas e Estatísticas – Letras (português-inglês): 4 vagas;

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) – Analista de Planejamento, Gestão e Infraestrutura em Informações Geográficas e Estatísticas – Educação corporativa e administração escolar: 6 vagas;

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) – Tecnologista em Informações Geográficas e Estatísticas – Planejamento e gestão técnica, Planejamento e gestão administrativa: 41 vagas;

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) – Tecnologista em Informações Geográficas e Estatísticas – Arquivologia: 2 vagas;

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) – Tecnologista em Informações Geográficas e Estatísticas – Biblioteconomia: 4 vagas;

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) – Tecnologista em Informações Geográficas e Estatísticas – Comunicação social: 28 vagas;

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) – Tecnologista em Informações Geográficas e Estatísticas – História: 2 vagas;

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) – Tecnologista em Informações Geográficas e Estatísticas – Produção audiovisual e publicidade e propaganda: 10 vagas;

Bloco 8: Nível intermediário: 300 vagas

Etapas IBGE

O processo seletivo se desdobrará em duas etapas distintas:

I – Primeira Etapa: Avaliação de Habilidades e Conhecimentos

Primeira Fase: Exame de habilidades e conhecimentos, realizado por meio de provas objetivas e discursiva para candidatos de nível superior, e redação para candidatos de nível médio. Caráter classificatório e eliminatório.

Segunda Fase: Perícia médica, envolvendo a avaliação biopsicossocial, destinada aos candidatos que se declararem com deficiência. Caráter eliminatório.

Terceira Fase: Procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros. Caráter eliminatório.



II – Segunda Etapa: Avaliação de Títulos (Quando Aplicável)