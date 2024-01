Mais de 10 truques para aumentar a vida útil da bateria de smartphones Android, iOS e Windows

Os smartphones mudaram a definição de ter um telemóvel. Antes dos smartphones, os feature phones podiam fazer muito menos do que fazer chamadas e enviar mensagens de texto.

Os smartphones proporcionaram a seus usuários muitas coisas para fazer em um telefone celular. Agora, as pessoas usam seus celulares de vez em quando para fazer coisas como conversar com amigos, jogar, assistir filmes ou programas, ouvir músicas, buscar informações ou um local, etc., além de fazer ligações e enviar mensagens de texto. Devido a isso, a duração da bateria dos smartphones é muito curta em comparação com a dos feature phones.

A bateria do feature phone duraria dias sem carregar, mas os smartphones precisam ser carregados diariamente ou até duas vezes por dia, dependendo do uso do smartphone. Embora as empresas fabricantes de dispositivos móveis forneçam grandes backups de bateria, como 3000mAh ou 4000mAh ainda em seus smartphones, algumas pessoas sentem a necessidade de uma bateria de maior duração. Neste caso, algumas etapas de otimização da bateria precisam ser tomadas para prolongar consideravelmente a vida útil da bateria de um smartphone. Portanto, listamos abaixo alguns métodos que certamente irão ajudá-lo a adicionar algum tempo extra à vida útil da bateria do seu smartphone.

#1 Use papel de parede preto

Papéis de parede pretos ativados AMOLED As telas podem ajudar a aumentar a vida útil da bateria, pois as telas AMOLED iluminam apenas os pixels coloridos. Como o preto não requer que nenhum pixel esteja aceso, ele evita o consumo da bateria.

#2 Baixo brilho

O maior consumo de bateria se deve ao alto brilho. Você pode economizar muita bateria do seu smartphone reduzindo o brilho. O opção de brilho automático ajusta o brilho de forma eficiente para você, mas às vezes nem sempre mantém uma verificação manual da intensidade.

#3 Gerenciar aplicativos

Mantenha os aplicativos do seu smartphone atualizados porque os desenvolvedores adicionam recursos que reduzem o consumo de bateria e RAM do seu smartphone. Além disso, exclua aplicativos inúteis, pois podem estar consumindo sua bateria.

#4 Use aplicativos de hibernação

Aplicativos como verde, hibernação, etc. permitem colocar aplicativos em hibernação. Quando hibernados, esses aplicativos não podem operar em segundo plano e, portanto, economizam a preciosa vida útil da bateria.

#5 Desligue coisas indesejadas

GPS, Bluetooth, WiFi, dados móveis, etc. esgotam muito a bateria porque repetem a busca por sinais melhores. Desligue-os sempre que não forem necessários. Em locais onde o seu telefone não recebe sinal, é melhor colocá-lo ligado ‘Modo avião.’

#6 Evite widgets

Mantenha baixa a contagem de widgets que você usa. Além disso, evite widgets que informam sobre o clima e outros que estejam conectados à internet, pois consomem muita bateria. Exclua todos os widgets indesejados do seu smartphone imediatamente.

#7 Procure pela opção de economia de bateria integrada

Cada e todos ROM fornece alguma ou outra opção que permite economizar bateria. Encontre esta opção no seu dispositivo e ligue-a.

#8 Cuide do seu smartphone

Recomenda-se evitar o contato direto com o smartphone e a luz solar por muito tempo. Temperatura alta faz com que a bateria se esgote rapidamente enquanto em temperatura normal, eles funcionam de maneira ideal.

#9 Tempo limite de tela mais curto

Algumas pessoas tendem a deixar seus telefones desbloqueados antes de guardá-los após o uso. Nesse caso, se o tempo limite da tela for maior, a exibição da tela permanecerá ligada durante esse período de tempo. Cada vez que chega uma notificação, seu telefone ficará ativo por um período mais longo, resultando em perda de bateria. Portanto, reduza o tempo limite da tela para economizar bateria do seu smartphone.

#10 Pare a sincronização automática

Desative a sincronização automática para contas do Google. A sincronização automática apenas atualiza suas Contas do Google de tempos em tempos. Porém, aplicativos como o Gmail podem ser atualizados manualmente e não requerem sincronização automática. Sincronizar esses aplicativos somente quando você abre o aplicativo ajudará você a economizar bateria.

#11 Afaste as vibrações

As vibrações consomem grande parte da vida útil da bateria. As vibrações ajudam você melhor com a notificação de uma chamada ou mensagem recebida, mas servem como um dos melhores drenadores de bateria. Evite usar vibrações como notificadores para aumentar a vida útil da bateria.

Eficiente? Estas são algumas das dicas mais úteis que certamente irão aumentar a vida útil da bateria consideravelmente sem afetar o seu conforto. Você pode experimentar essas dicas em seu smartphone e obter resultados instantâneos. Perdemos uma dica importante e eficiente? Se sim, por favor, deixe-nos saber nos comentários.