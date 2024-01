Mais de 2 MILHÕES podem resgatar valor

Mais de dois milhões de pessoas podem resgatar o Bolsa Família em janeiro. O Governo Federal determinou o pagamento unificado de R$ 1,4 bilhão a 2,06 milhões de domicílios em 262 municípios de sete estados brasileiros.

Em resumo, as transferências do Bolsa Família tiveram início no último dia 18 de janeiro, beneficiando 197 municípios com o repasse unificado. Outros 65 municípios. do Rio Grande do Sul (62) e do Rio de Janeiro (3), também tiveram o pagamento unificado posteriormente à essa data.

Vale destacar que estes 65 municípios enviaram solicitação à Secretaria Nacional de Renda de Cidadania para que houvesse a antecipação do pagamento do Bolsa Família em janeiro, e conseguiram a aprovação dessa solicitação.

“O presidente Lula, sensível com a situação dos que sofrem com as enchentes, determinou, e nós fizemos a liberação. O objetivo é garantir o recurso em um momento de muita necessidade“, disse o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), Wellington Dias.

Veja quando o Bolsa Família é unificado



Muitas pessoas ficam se perguntando porque o governo federal autoriza o pagamento unificado do Bolsa Família a apenas alguns municípios. Isso acontece apenas quando o governo reconhece situação de emergência ou estado de calamidade pública nos locais.

Como estas situações refletem as dificuldades que as famílias estão passando, o governo entende que elas não precisam seguir o calendário de repasses. Em suma, o cenário emergencial não pode esperar pelos pagamentos, mas estes devem acontecer o mais rapidamente possível.

“Estamos trabalhando para que o benefício chegue a essas famílias o mais rápido possível e para fazer com que o Governo Federal chegue mais perto delas”, destacou Eliane Aquino, secretária nacional de Renda de Cidadania.

A propósito, a antecipação do pagamento do Bolsa Família foi adotada nos seguintes estados:



Alagoas;

Amapá;

Amazonas;

Paraná;

Rio Grande do Sul;

Rio de Janeiro;

Santa Catarina.

Benefícios adicionais do Bolsa Família

Neste mês de janeiro, a Caixa Econômica realizará o pagamento do Bolsa Família a mais de 21 milhões de pessoas. A parcela mínima paga a cada usuário é de R$ 600, mas o governo vem disponibilizando benefícios extras desde o início do ano, elevando o valor do auxílio.

Veja abaixo quais são os benefícios adicionais do Bolsa Família, que elevam o valor da parcela mensal:

Benefício Primeira Infância: desde março de 2023, o governo vem realizando o pagamento de R$ 150 por criança de até seis anos de idade.

desde março de 2023, o governo vem realizando o pagamento de por criança de até seis anos de idade. Benefício Variável Familiar: assegura o pagamento de um valor adicional de R$ 50 a crianças e jovens de sete a 18 anos, bem como a gestantes e lactantes integrantes da composição familiar.

assegura o pagamento de um valor adicional de a crianças e jovens de sete a 18 anos, bem como a gestantes e lactantes integrantes da composição familiar. Benefício Variável Familiar Nutriz: em setembro de 2023, o governo começou a pagar um adicional de R$ 50 para os indivíduos das famílias que possuem até sete meses incompletos, ajudando no crescimento nutricional do bebê.

Pagamento unificado garante outros benefícios

O MDS revelou que, além do pagamento unificado do Bolsa Família, outras medidas de apoio aos municípios em situação de emergência ou estado de calamidade pública foram adotadas pelo governo federal. Veja abaixo quais foram:

Antecipação de uma parcela do Benefício de Prestação Continuada (BPC), que corresponde a um salário mínimo;

Repasse de recursos extraordinários para a rede de assistência social;

Envio de cestas de alimentos;

Liberação de recursos pelo Fomento Rural a pequenos agricultores que sofreram perdas na produção, no valor de R$ 4,6 mil;

Cofinanciamento federal.

Em resumo, a assistência social realiza o serviço de apoio e proteção à população, ofertando alojamentos provisórios, atenções e provisões materiais, a depender das necessidades de cada local.

O MDS também autoriza o saque sem cartão e sem uso de documentos (para os beneficiários que os tenham perdido), com uso da Declaração Especial de Pagamento emitida pela gestão municipal.

Veja como acessar os valores pelo Caixa Tem

As famílias dos municípios que tiveram o pagamento unificado podem consultar as informações sobre o Bolsa Família, incluindo valores, parcelas e benefícios adicionais, através dos aplicativos Bolsa Família e Caixa Tem.

Aliás, as famílias que já recebem o benefício pelo Caixa Tem, através de conta Poupança Social Digital, poderão movimentar os valores pelo aplicativo. Assim, não terão que ir até uma agência para acessar os valores.

A saber, o Caixa Tem oferece diversos serviços, como compras em estabelecimentos com o cartão de débito virtual. Em síntese, isso só é possível graças a mais de nove milhões de maquininhas de cartão que podem ser encontradas em todo o país.

Além disso, os beneficiários do Bolsa Família também podem transferir valores por PIX, bem como pagar contas de água, luz, telefone, gás e boletos em geral, tudo pelo próprio aplicativo. Contudo, caso a pessoa prefira, poderá fazer tudo isso em casas lotéricas.