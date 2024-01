Mais edital chegando? Ministra confirma novo CONCURSO INSS

Veja cargos do novo concurso INSS

O novo concurso INSS veio para impactar os concurseiros que esperam por este edital. A ministra Esther Dweck trouxe esclarecimentos sobre o assunto.

Concurso INSS

A tão aguardada seleção para a Perícia Médica no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) foi oficialmente confirmada pela ministra da Gestão e Inovação, Esther Dweck. O anúncio foi feito por meio de um vídeo divulgado pelo ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, em suas redes sociais.

De acordo com as declarações da ministra Dweck, a carência em diversas áreas no Brasil está prejudicando o atendimento à população, e reconheceram que a área de Perícia Médica é uma das que mais necessita de reforço. Ela afirmou que o concurso será autorizado ao longo do mandato do presidente, mas não especificou uma data para a autorização, deixando em aberto a possibilidade de ocorrer ainda neste semestre.

O ministro Carlos Lupi, no final do ano passado, havia revelado a expectativa de que o concurso para a Perícia Médica do INSS ocorresse até junho de 2024, oferecendo entre 650 e 660 vagas para o cargo de perito médico. Nesta terça-feira, Lupi reiterou que a seleção será realizada principalmente para atender às regiões mais afetadas, buscando suprir o déficit encontrado pelo país.

A previsão inicial é que o concurso INSS priorize o provimento de vagas em cidades distantes das capitais, visando uma distribuição mais equitativa de profissionais para melhor atendimento à população brasileira.

Carreira de Perito Médico Federal no INSS



A carreira de perito médico federal no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) está vinculada à Subsecretaria de Perícia Médica Federal e exige requisitos específicos para ingresso. Veja mais sobre o concurso INSS:

Requisitos

Nível superior em Medicina.

Registro regular no Conselho Regional de Medicina.

Remuneração Inicial

O vencimento inicial atual para a carreira é de R$16.533,99.

Esse valor considera o salário inicial para a jornada de 40 horas semanais, acrescido do reajuste do governo.

Vale lembrar que o auxílio alimentação no montante de R$658 e a Gratificação de Desempenho de Atividade de Perícia Médica Previdenciária, avaliada em 100 pontos.

Impactos da Carência de Peritos Médicos

A escassez de peritos médicos federais no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) tem desencadeado uma série de desafios, afetando significativamente as operações do órgão.

Paralisação Nacional Planejada

A Associação Nacional dos Peritos Médicos Federais (ANMP) está tomando medidas de destaque para abordar a urgente necessidade de reforço na equipe de peritos médicos.

Necessidade de Concurso INSS

Para suprir as lacunas existentes, a ANMP defende veementemente a abertura imediata de um concurso INSS, visando a oferta de 1.500 novas vagas para peritos médicos. Esse número supera consideravelmente a previsão inicial do ministro Carlos Lupi.

Mais de 3 Mil Cargos Vagos

A carência de peritos médicos é notável, com mais de 3 mil cargos vagos, comprometendo seriamente a capacidade do INSS em atender às demandas da população.

Manifestações da ANMP

Para dar visibilidade a essas questões críticas, a ANMP planeja realizar paralisações nacionais pontuais nos dias 17, 24 e 31 de janeiro.

Reivindicação por Melhorias

Além da urgência na realização do concurso INSS, a ANMP busca também destacar outras demandas da categoria, incluindo melhorias nas condições de trabalho e reconhecimento da importância do papel desempenhado pelos peritos médicos federais.

Essas ações da ANMP têm como objetivo não apenas chamar a atenção para os desafios enfrentados, mas também pressionar por medidas concretas.

Medidas que possam fortalecer o quadro de peritos médicos no INSS, garantindo um serviço mais eficiente e eficaz para a população brasileira.

O Departamento da Perícia Médica Federal (DPMF) enfrenta um cenário de redução progressiva em seu quadro de servidores, decorrente de aposentadorias, exonerações e diversas licenças.

Impactos nas Agências do INSS

Essa redução tem prejudicado a distribuição eficiente dos profissionais em todas as agências do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). O desafio se intensifica, especialmente em regiões distantes e de difícil acesso, onde o incremento do atendimento torna-se uma tarefa complexa.

A falta de tempo hábil na logística e a limitação na disponibilidade de vagas na agenda da Perícia têm contribuído para agravar a situação, dificultando ainda mais o atendimento eficaz à população.

Longo Período Sem Concurso INSS

O INSS enfrenta uma carência significativa de peritos médicos, agravada pelo fato de que o último concurso para essa categoria ocorreu há 13 anos, em 2011. A Fundação Carlos Chagas (FCC) foi a responsável pela organização do certame, cujo salário inicial era de R$9.070,93, já considerando as gratificações e o auxílio alimentação.

Avaliação dos Candidatos

Os candidatos foram submetidos a provas objetivas e de títulos. A avaliação objetiva incluiu 80 questões, divididas entre 30 questões gerais (Língua Portuguesa, Ética no Serviço Público, Noções de Direito Constitucional e Administrativo) e 50 questões específicas.