Mais pessoas no Bolsa Família? Veja quais mudanças estão em discussão

A Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família da Câmara dos Deputados anunciou a aprovação de uma proposta crucial que impacta diretamente as condições de elegibilidade das famílias ao Programa Bolsa Família. A medida visa excluir os recursos provenientes de trabalho em safra e contratos de experiência do cálculo da renda familiar mensal.

Além disso, a decisão determina que o Poder Executivo implementará descontos de faixas percentuais no valor do Benefício de Prestação Continuada (BPC) destinado a pessoas com deficiência. Esses descontos serão aplicados no cálculo da renda familiar per capita mensal, considerando a avaliação da deficiência de cada indivíduo beneficiário.

O texto aprovado é um substitutivo apresentado pela deputada Laura Carneiro (PSD-RJ) aos projetos de lei 3191/23, de autoria do deputado Mário Heringer (PDT-MG), e 3658/23, do deputado Eduardo da Fonte (PP-PE). O substitutivo agrega o conteúdo das proposições originais, proporcionando aprimoramentos nas medidas propostas.

As alterações propostas representam uma significativa revisão nas políticas de inclusão social, buscando adequar os critérios de concessão do Programa Bolsa Família às realidades específicas de trabalhadores em situações sazonais e contratados temporariamente. O texto aprovado agora segue para a próxima fase legislativa.

Atualização na lei do Bolsa Família

A legislação atual que rege o Programa Bolsa Família isenta da computação na renda familiar mensal benefícios temporários, indenizações de entes públicos e recursos de transferência assistencial. No entanto, a proposta citada busca ampliar essa lista, incluindo os recursos provenientes de trabalho formal em contrato de experiência ou contrato de safra.

“Para os integrantes dessas famílias, o emprego temporário é por vezes a única porta de ingresso no mercado formal de trabalho. Desse modo, torna-se um meio de adquirir experiência e qualificação profissionais, sendo fundamental afastar as barreiras a essas ocupações transitórias, sem preocupação com a perda dos benefícios”, disse Laura Carneiro.

Essa atualização na legislação do Programa Bolsa Família representa um passo significativo na adaptação das políticas sociais às diferentes realidades econômicas e de emprego no país. A inclusão de benefícios temporários provenientes de contratos de trabalho, como os de experiência e safra, proporciona uma abordagem mais abrangente na avaliação da renda familiar.



Fortalecendo a rede de proteção social

O Bolsa Família desempenha um papel fundamental ao fornecer assistência financeira a famílias em situação de pobreza e extrema pobreza, servindo como um mecanismo eficaz para aliviar as disparidades sociais. A atualização proposta na legislação não apenas reflete a necessidade de adequação aos desafios atuais, como também reconhece a importância do emprego temporário como uma porta de entrada para o mercado formal de trabalho.

Ao incluir benefícios temporários provenientes de contratos de trabalho e ao adotar descontos proporcionais para pessoas com deficiência no Benefício de Prestação Continuada, o programa se mostra flexível e atento às nuances das realidades socioeconômicas do país. Essas mudanças garantem a eficácia contínua do Bolsa Família e reforçam seu papel vital na construção de uma rede de proteção social.

É importante entender que as legislações relacionadas ao Bolsa Família estão sujeitas a alterações ao longo do tempo. Sendo assim, é importante que os beneficiários mantenham-se informados sobre as diretrizes e possíveis modificações no programa social por meio dos canais oficiais do Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome.