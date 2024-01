Mais pontos em um jogo do Campeonato CFP: Quem marcou mais pontos em um jogo do Campeonato?

Aaumenta a expectativa para o próximo jogo do Campeonato Nacional CFP entre Michigan e Washington em 8 de janeiroos fãs de futebol universitário estão relembrando todos os tipos de momentos históricos que definiram o jogo mais esperado do ano.

Um desses marcos que deixou sua marca nos livros de história aconteceu no campeonato do ano passado, apresentando o Buldogues da Geórgia em um confronto entre Davi e Golias contra TCU.

No Campeonato Nacional CFP 2023 jogo, o Buldogues apresentou um desempenho imponente que deixou uma impressão duradoura.

Voltado para TCU em uma batalha de times com apenas uma derrota cada em toda a temporada de futebol universitário, Geórgia garantiu uma vitória retumbante com uma pontuação final de 65-7.

Este triunfo não só os coroou consecutivamente Campeões dos playoffs de futebol universitário mas também estabeleceu um novo padrão para pontuação em história do campeonato nacional.

A noite histórica da Geórgia no Campeonato Nacional CFP de 2023

da Geórgia capacidade ofensiva na primeira metade do 2023 O jogo do campeonato os classifica empatados com o 15º maior número de pontos na história do campeonato nacional.

A pontuação final de 65 pontos não apenas superou suas participações anteriores no campeonato, mas também eclipsou o recorde anterior detido por Trojans USC em 2005que marcou 55 pontos contra Oklahoma.

Esta conquista monumental ressaltou da Geórgia domínio no grande palco.

O Buldogues não apenas conquistou uma vitória histórica, mas também marcou a maior reviravolta em BCS ou Jogo do Campeonato Nacional CFP história com uma margem surpreendente de 58 pontos.

Esta vitória superou recordes anteriores, incluindo uma vitória de 38 pontos por Nebrasca sobre Flórida em 1995.

da Geórgia triunfar contra TCU não só se destacou como o maior diferencial de pontos da história do campeonato, mas também solidificou seu lugar entre a elite do futebol.

Enquanto da Geórgia vitória em 2023 continua a ser um destaque, as explosões foram esporádicas, mas impactantes na história do Campeonato Nacional CFP.

Exemplos notáveis ​​incluem o Tigres Clemson’ desempenho dominante em 2018 contra Alabamagarantindo uma vitória por 44-16, e Alabama vitória retumbante Estado de Ohio em 2020 com um placar de 52-24.

O cenário está montado para mais um capítulo na rica tapeçaria do futebol universitário no confronto entre Michigan e Washington no próximo Campeonato Nacional CFP.

O jogo está marcado para começar às 19h30 horário do leste dos EUA no Estádio NRG em Houston, Texas.