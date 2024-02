Manchester City passa por Burnley para manter a pressão sobre o Liverpool

Cidade de Manchester estão se posicionando para mais uma corrida no Liga Premiada título, navegando para um Vitória por 3 a 1 sobre o Burnley no Etihad Stadium na noite de quarta-feira.

Vicente Kompany afirmou antes do início do jogo que os seus pupilos teriam de ser perfeitos para causar uma reviravolta em Manchester e, no final eles estavam longe disso.

O City começou a partida mais rápido dos dois times, forçando uma série de meias chances logo no início, e foi recompensado aos 16 minutos.

Matheus Nunes fez um passe inteligente no ar que Juliano Alvarez conseguiu chegar ao final e vencer o goleiro com uma cabeçada à queima-roupa.

Apenas quatro minutos depois, o placar estava 2 a 0 O ex-companheiro de equipe de Kompany, Kevin de Bruyne, deu uma assistência perfeita para Julian Alvarezque esteve presente para marcar o segundo gol do jogo.

O livre cobrado pelo belga foi acertado com habilidade e Álvarez acertou o chute com o pé direito no canto inferior esquerdo da rede.

Haaland voltou ao campo

Matheus Nunes desperdiçaria uma boa chance pouco antes do intervalo, abrindo espaço dentro da área antes de chutar direto para James Trafford, com o ex-defensor do Blues fazendo uma defesa inteligente.

Se Burnley receberam um discurso empolgante de equipe de seu treinador, qualquer bom trabalho foi desfeito um minuto após o reinício, pois O Manchester City venceu por 3-0.

Rodri recebeu um passe dentro da área e disparou um chute imparável para o canto inferior da rede, praticamente sinalizando o fim da partida para Burnley.

Os visitantes conseguiram marcar um gol solitário nos acréscimos no final do segundo tempo com Chelsea empresta David Datro Fofana fazendo um passe inteligente para trás para Ameen Al Dakhil que conseguiu desviar um chute para a rede.

Outro momento brilhante para os anfitriões foi o regresso do Erling Haalandque entrou como reserva no segundo tempo, depois de perder quase dois meses de ação.