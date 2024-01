Manel Kape plans revenge tour for ‘boring’ Matheus Nicolau, champ Alexandre Pantoja

Manel Kape não poderia imaginar melhor maneira de começar 2024 do que vingando uma de suas duas únicas derrotas no UFC.

No sábado, no UFC Vegas 84, “Starboy” enfrenta Matheus Nicolau pela segunda vez após o confronto inicial terminar em polêmica decisão dividida. Apesar de todos os meios de comunicação terem marcado a luta de Kape (via Decisões de MMA), dois dos três jurados optaram por escolher Nicolau.

Menos de três anos depois, Kape mal pode esperar para acertar as contas com Nicolau de uma vez por todas.

“É uma luta que eu queria há muito tempo para me vingar e realmente provar que o resultado da última luta estava errado”, disse Kape, que venceu as últimas quatro, ao MMA Fighting. “O Nicolau está numa boa posição para ocupar o seu lugar, por isso é bom para mim.”

Nem sempre é fácil prever revanches como essa, mas Kape sente que o UFC provavelmente não deu muita escolha a Nicolau no assunto. Apesar da vitória de Nicolau no primeiro confronto, Kape não vê o brasileiro como uma ameaça e muito menos como um adversário divertido – característica que o UFC quer de todos os seus lutadores.

“Não acredito que ele seja um cara que o UFC o queira tanto, porque vamos falar a verdade: ele é chato”, disse Kape. “Ele faz brigas chatas o tempo todo. Claro que ele frustra os adversários e se sai muito bem, mas não é um grande espetáculo, como uma boa luta. É aborrecido.

“Essa pressão vai matá-lo. Ele perdeu a última luta e aceitou a luta contra mim. É muito perigoso para ele. Esse estilo não o ajuda. Ele estará sob grande pressão. Conheço muito bem meu caminho e meu caminho neste momento. Eu só penso na vitória o tempo todo.”

Além disso, Kape sabe que Nicolau deve odiar ouvir que a última briga entre eles foi um roubo, então ele provavelmente está interessado na revanche para acertar contas. Infelizmente para ele, Kape promete que desta vez não haverá dúvidas sobre o vencedor.

“É por isso que ele aceitou o [rematch] – ele sabe que não venceu a luta”, disse Kape. “Na entrevista pós-luta dá para ver claramente que ele não estava convencido de que venceu a luta. O lutador sabe quando você ganha e quando você perde, e claro, ele quer muito isso. Ele já ouve muito que não venceu a luta.

“Crédito para ele por ter coragem de aceitar essa luta, [and] ele quer mostrar às pessoas que ‘eu posso vencer esse cara’, mas isso não vai acontecer. Ele aceitou porque tem suas dúvidas.”

Se tudo correr bem no sábado, Kape quer continuar sua jornada de vingança com o único outro lutador que o venceu no UFC: o atual campeão peso mosca Alexandre Pantoja.

Eles se conheceram na estreia de Kape no octógono em 2021, e definitivamente não era a luta ou a impressão que ele queria causar ao chegar ao UFC. Não há necessariamente nenhum ressentimento pessoal nisso, mas Kape não poderia ter planejado melhor para pegar Nicolau e, esperançosamente, avançar para uma revanche pela disputa pelo título com Pantoja ainda este ano.

“É a combinação perfeita”, disse Kape. “Pensei nisso ontem. Adivinha? Sou muito bom em revanches. Eu realmente acredito que sou melhor que ambos. Sabemos que o Nicolau é um cara que foge muito na jaula. Ele é um contador, mas na verdade não representa nenhum perigo para mim. Lutamos e ele não representou nenhum perigo em nenhuma situação da luta. Só vou melhorar, cortar os ângulos dele e nocautear. Eu vou terminar essa luta. Não vai ser com os jurados, e então é o Pantoja.

“Pantoja tem mostrado muita fragilidade no seu jogo. A última luta dele foi boa, mas posso fazer melhor que ele. É a combinação perfeita.”

Kape reconhece os erros que cometeu ao cair para Pantoja, mas já percorreu um longo caminho desde então. Ele também manteve um olhar atento sobre o brasileiro na expectativa de que eles se encontrariam novamente.

“Ele é um lutador de alto nível, mas dá muitos golpes”, disse Kape sobre Pantoja. “Se [his recent]a luta era contra mim, um tiro, ele estava morto. A foto que ele tirou de Brandon Royval, você pode ver que Brandon Royval é um cara magro, não muito poderoso, ele é apenas imprevisível. Um lutador estranho e uma luta contra o Brandon Royval é o mesmo exemplo contra alguém que não sabe lutar, um amador. Ele vai te machucar porque não sabe o que está fazendo. Isso é o que penso de Brandon Royval e ele acertou um chute muito, muito bom em Pantoja.

“Olhei aquela luta e pensei que se fosse eu, ele já tinha acabado. Ninguém aguenta dois ou três socos meus. Isso me dá mais motivação. Eu sei como vencer o Pantoja. Nós apenas temos que aproveitar o tempo. Não vou pensar em Pantoja agora, mas ele está chegando”.